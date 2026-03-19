"Llegó el momento de actuar": el Mosad busca reclutar agentes iraníes y publica un anuncio en redes

“Llegó el momento de actuar, una breve conversación podría abrir un nuevo capítulo para usted. Contáctenos a través de una línea segura”. En plena guerra contra la república islámica, el Mosad israelí intensifica sus esfuerzos en las redes sociales para reclutar agentes iraníes.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no deja de llamar a los iraníes a “tomar el destino en sus manos”, una campaña más discreta se desarrolla en internet desde hace meses.

Un canal del Mosad, servicio secreto exterior israelí, fue discretamente creado en la plataforma Telegram a finales de diciembre. En el sitio oficial del Mosad figura un enlace que confirma así su autenticidad, junto a otros que llevan a cuentas de reclutamiento en Instagram, Facebook y LinkedIn en hebreo, inglés y árabe.

Una cuenta en Telegram en persa fue creada el 24 de diciembre, cuatro días antes de que estallaran manifestaciones masivas en todo Irán.

Una bandera iraní ondea entre escombros de los edificios destruidos tras un ataque militar en Teherán. Foto: AFP

Un mensaje fijado en la parte superior del canal indica: “¡Bienvenido! Si llegaste hasta aquí, probablemente quieras ponerte en contacto con nosotros. Nos alegra”. El mensaje va seguido de instrucciones detalladas sobre cómo entrar en contacto con el Instituto (“Mosad” en hebreo) de forma segura.

El 6 de marzo, el canal -que cuenta con unos 48.000 suscriptores-, publicó un mensaje animando a los iraníes a transmitir información desde el interior del país. “Sigan enviando sus informes desde el terreno. Ustedes son testigos de la verdad. ¡Perseveraremos hasta la victoria!”, afirma.

En X también apareció a principios de marzo una nueva cuenta bajo el nombre “Mossad Official”, tras el inicio de los bombardeos israelí-estadounidenses el 28 de febrero. Esta también multiplica los llamamientos, apoyados con atractivos videos generados con IA.

Uno de ellos muestra a “basijíes” mirando al cielo, visiblemente asustados por un posible ataque, con un texto que promete que estos milicianos islamistas encargados del orden público “no podrán esconderse por mucho tiempo”. Otro muestra a un hombre tomando discretamente una foto desde su ventana con su móvil.

El Mosad “lleva a cabo este tipo de acciones desde hace décadas, en función de las herramientas y tecnologías disponibles”, explica Yosi Melman, periodista israelí especializado en defensa e inteligencia. “El Mosad no inventó nada nuevo. La CIA lo hace desde hace años”, destaca. AFP