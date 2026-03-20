Atacar sin “moderación”: amenaza de Irán contra refinerías agita el temor de una crisis energética global

Esta semana los ataques de Irán contra la mayor planta de gas natural licuado de Catar y refinerías en Arabia Saudita y Kuwait sacudieron a los mercados y agitaron el temor de que la guerra en Medio Oriente derive en una crisis energética global.

La guerra, iniciada el 28 de febrero, está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.

Buscando tranquilizar los mercados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que le dijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no volviese a atacar yacimientos de gas en Irán, después de que el régimen iraní respondiera con una ofensiva contra instalaciones de Catar. “Le dije ‘No hagas eso’, y no lo hará”, aseguró Trump a los periodistas.

Sin embargo, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que no habrá ninguna “moderación” en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética. “Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó solo una FRACCIÓN de nuestro poderío”, afirmó Araqchi en X y añadió: “No habrá ninguna moderación si nuestras infraestructuras son atacadas de nuevo”.

Imagen de Archivo del ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi. Foto: EFE

Estos ataques plantean el riesgo de una implicación directa de los países del Golfo Pérsico bombardeados por Irán desde el inicio del conflicto por tener bases estadounidenses y los precios del petróleo se dispararon.

El Pentágono afirmó ayer jueves que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra, pero Trump -que enfrenta elecciones legislativas de mitad de mandato este año- declaró que no desplegará tropas en Irán.

Sin embargo, Estados Unidos aprobó más de 16.000 millones de dólares en ventas de armas a los países del Golfo Pérsico por la guerra.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento de los precios de la energía “provocará una subida general de la inflación” y la Organización Mundial de Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio global de mercancías este año debido a la guerra en Medio Oriente.

En represalia al ataque contra su yacimiento, Irán atacó el miércoles y el jueves Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Foto: EFE

Las represalias iraníes alcanzaron una refinería saudita a orillas del mar Rojo -con una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios- y dos refinerías de la empresa estatal petrolera de Kuwait, con una capacidad combinada de 800.000 barriles.

Arabia Saudita advirtió que “se reserva el derecho” de responder militarmente a Irán y Catar afirmó que el bombardeo de su infraestructura es una “prueba clara” de que la república islámica no sólo ataca intereses de Estados Unidos.

El bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaban 20% de las exportaciones de petróleo y gas, se mantiene en el centro de la atención.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos se declararon “dispuestos a contribuir” a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU, instó a la creación de un “corredor seguro” de navegación en el Golfo, para evacuar embarcaciones bloqueadas, tras una reunión de emergencia en Londres.

El exceso de gas se quema en la refinería de petróleo de Haifa, ciudad situada en el norte de Israel. Foto: AFP

Petróleo

El avance de la guerra, en especial los ataques a refinerías en países del Golfo Pérsico, tiene a los mercados inquietos. El barril de petróleo Brent para entrega en mayo prosiguió al alza ayer jueves, si bien finalizó la sesión por debajo de los 110 dólares.

El crudo Brent, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 108,65 dólares, lo que supone un aumento del 1,18% con respecto a la jornada anterior, cuando acabó en 107,38 dólares.

El Brent abrió ayer jueves por encima de los 110 dólares y a lo largo de la jornada se disparó hasta picos cercanos a los 120 dólares, después de los ataques de Irán a refinerías e instalaciones gasísticas en Catar y Arabia Saudí tras la ofensiva de Israel contra el mayor campo de gas natural de la república islámica, Pars Sur, pero perdió impulso al final de la sesión.

Por su parte, el petróleo Texas (WTI) bajó un 0,19%, hasta los 96,14 dólares el barril.

En medio de la incertidumbre por cuánto pueda durar la guerra, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció ayer jueves que ya empezó a sacar al mercado “los volúmenes iniciales” de las reservas estratégicas de crudo, que han sido revisadas ligeramente al alza de los 400 millones iniciales a los 426 millones de barriles (301 millones de crudo y 125 millones de derivados).

“La liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinados”, señaló la AIE, en un comunicado. AFP, EFE