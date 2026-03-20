Atacar sin “moderación”: amenaza de Irán contra refinerías agita el temor de una crisis energética global
Mientras Estados Unidos, Israel e Irán no dan señales del fin del conflicto, el petróleo sigue al alza: si bien cerró por debajo de los 110 dólares, llegó a alcanzar los 120 dólares.
Esta semana los ataques de Irán contra la mayor planta de gas natural licuado de Catar y refinerías en Arabia Saudita y Kuwait sacudieron a los mercados y agitaron el temor de que la guerra en Medio Oriente derive en una crisis energética global.
La guerra, iniciada el 28 de febrero, está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.
Buscando tranquilizar los mercados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que le dijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no volviese a atacar yacimientos de gas en Irán, después de que el régimen iraní respondiera con una ofensiva contra instalaciones de Catar. “Le dije ‘No hagas eso’, y no lo hará”, aseguró Trump a los periodistas.
Sin embargo, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que no habrá ninguna “moderación” en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética. “Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó solo una FRACCIÓN de nuestro poderío”, afirmó Araqchi en X y añadió: “No habrá ninguna moderación si nuestras infraestructuras son atacadas de nuevo”.
Estos ataques plantean el riesgo de una implicación directa de los países del Golfo Pérsico bombardeados por Irán desde el inicio del conflicto por tener bases estadounidenses y los precios del petróleo se dispararon.
El Pentágono afirmó ayer jueves que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra, pero Trump -que enfrenta elecciones legislativas de mitad de mandato este año- declaró que no desplegará tropas en Irán.
Sin embargo, Estados Unidos aprobó más de 16.000 millones de dólares en ventas de armas a los países del Golfo Pérsico por la guerra.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento de los precios de la energía “provocará una subida general de la inflación” y la Organización Mundial de Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio global de mercancías este año debido a la guerra en Medio Oriente.
En represalia al ataque contra su yacimiento, Irán atacó el miércoles y el jueves Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.
Las represalias iraníes alcanzaron una refinería saudita a orillas del mar Rojo -con una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios- y dos refinerías de la empresa estatal petrolera de Kuwait, con una capacidad combinada de 800.000 barriles.
Arabia Saudita advirtió que “se reserva el derecho” de responder militarmente a Irán y Catar afirmó que el bombardeo de su infraestructura es una “prueba clara” de que la república islámica no sólo ataca intereses de Estados Unidos.
El bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaban 20% de las exportaciones de petróleo y gas, se mantiene en el centro de la atención.
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos se declararon “dispuestos a contribuir” a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.
La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU, instó a la creación de un “corredor seguro” de navegación en el Golfo, para evacuar embarcaciones bloqueadas, tras una reunión de emergencia en Londres.
Petróleo
El avance de la guerra, en especial los ataques a refinerías en países del Golfo Pérsico, tiene a los mercados inquietos. El barril de petróleo Brent para entrega en mayo prosiguió al alza ayer jueves, si bien finalizó la sesión por debajo de los 110 dólares.
El crudo Brent, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 108,65 dólares, lo que supone un aumento del 1,18% con respecto a la jornada anterior, cuando acabó en 107,38 dólares.
El Brent abrió ayer jueves por encima de los 110 dólares y a lo largo de la jornada se disparó hasta picos cercanos a los 120 dólares, después de los ataques de Irán a refinerías e instalaciones gasísticas en Catar y Arabia Saudí tras la ofensiva de Israel contra el mayor campo de gas natural de la república islámica, Pars Sur, pero perdió impulso al final de la sesión.
Por su parte, el petróleo Texas (WTI) bajó un 0,19%, hasta los 96,14 dólares el barril.
En medio de la incertidumbre por cuánto pueda durar la guerra, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció ayer jueves que ya empezó a sacar al mercado “los volúmenes iniciales” de las reservas estratégicas de crudo, que han sido revisadas ligeramente al alza de los 400 millones iniciales a los 426 millones de barriles (301 millones de crudo y 125 millones de derivados).
“La liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinados”, señaló la AIE, en un comunicado. AFP, EFE
Varias instalaciones petroleras y de gas se han visto afectadas por la guerra en Medio Oriente, avivando el temor de que el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán perturbe aún más el suministro energético internacional.
Ras Lafan, Catar
Ras Lafan, en el norte de Catar, es el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo y ha sido blanco de varios ataques de Irán desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero. Ayer jueves la empresa energética estatal de Catar, QatarEnergy, reportó “daños considerables” por ataques de Irán que provocaron incendios en el complejo, ahora controlados.
Yanbu, Arabia Saudita
Un dron cayó ayer jueves sobre la refinería saudita de Samref, en la zona industrial de Yanbu, a orillas del mar Rojo. La instalación tiene una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios. La refinería está en manos del gigante petrolero saudita Aramco y de Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filial de ExxonMobil. Yanbu es una alternativa a la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.
South Pars, Irán
South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica. Según Irán, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Donald Trump amenazó con destruir “la totalidad del yacimiento” de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Catar. Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome.
Ruwais, Emiratos Árabes Unidos
La refinería de Ruwais, situada en el emirato de Abu Dabi, es la cuarta más grande del mundo, según la compañía nacional Adnoc. La semana pasada tuvo que interrumpir sus actividades por “precaución” tras un ataque con drones por parte de Irán en la zona, indicó a la agencia AFP una fuente, sin precisar si la propia refinería se había visto afectada. Adnoc no se ha pronunciado sobre este incidente.
Isla de Jark, Irán
La isla de Jark, situada a unos 30 kilómetros de las costas iraníes y desde donde parte el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, fue objetivo de ataques estadounidenses el sábado. No obstante, las autoridades iraníes declararon que las exportaciones continúan con normalidad y que no hubo víctimas. Si Irán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, Trump ha amenazado con destruir las infraestructuras de la isla, donde hay el mayor puerto de exportación de crudo del país.
Ras Tanura, Arabia Saudita
La península saudita de Ras Tanura, en el golfo Pérsico, alberga una de las mayores refinerías de Medio Oriente con una capacidad de 550.000 barriles diarios. Ha sido blanco de ataques en varias ocasiones, incluyendo uno iraní con drones al principio del conflicto que provocó un incendio y provocó un cierre parcial. Según una fuente anónima citada por la agencia Bloomberg, la actividad en la península de Ras Tanura se ha reanudado.
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