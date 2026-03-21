Conflicto en Medio Oriente: amenazas cruzadas, incertidumbre en los mercados y una tregua que no se aproxima
Ambos bandos cantan avances a su favor, pero lo concreto es que los combates siguen en medio de incertidumbre en los mercados. En tanto, Donald Trump contempla reducir gradualmente sus operaciones en la zona.
En Medio Oriente, la guerra continúa en medio de amenazas cruzadas entre los bandos beligerantes. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que no tiene previsto acordar un alto el fuego, Irán amenaza a Estados Unidos e Israel con perseguir a sus funcionarios y militares en todo el mundo, incluye cuando estén haciendo turismo.
En este contexto, los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza ayer viernes. El Brent para entrega en mayo, subió un 3,26% hasta los 112,19 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en abril, avanzó un 2,27% hasta los 98,32 dólares por barril.
Para agregarle más leña a la hoguera de la incertidumbre, Irán aseguró ayer viernes que no tiene petróleo excedente para ofrecer en los mercados internacionales, después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos dijera que Washington se plantea levantar las sanciones al crudo iraní cargado en buques en alta mar.
“Irán básicamente no tiene crudo excedente almacenado en el agua ni disponible para suministrar a otros mercados internacionales, y la declaración de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos tiene únicamente como objetivo dar esperanzas a los compradores”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghoddoosi.
No al alto el fuego
Trump descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Estados Unidos lleva ventaja en la guerra. “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.
El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, es la “victoria” y añadió, a propósito de Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.
“Ninguna fuerza en la tierra puede derrotar a los marinos estadounidenses ni al ejército estadounidense”, insistió antes en un acto con cadetes de la Marina.
Trump también cargó, a través de su plataforma Truth Social, contra sus aliados “cobardes” de la OTAN por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Ormuz.
De todos modos, Trump contempla “reducir gradualmente” sus operaciones en Medio Oriente, indicó anoche en su plataforma Truth Social. “Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Medio Oriente contra el régimen terrorista iraní”, escribió.
“El estrecho de Ormuz deberá ser vigilado y controlado, si es necesario, por los demás países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!”, clamó. El presidente dijo además que “tienen razón” los legisladores que creen que Estados Unidos debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz.
Trump aseguró que “lo cierto es que muchos senadores y congresistas, que solían ser grandes defensores de la Alianza, están ahora muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho absolutamente nada”.
Estados Unidos desplegará tropas adicionales en Medio Oriente, pertenecientes al cuerpo de Marines, informaron ayer medios estadounidenses, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.
Estas informaciones aparecen mientras, según Axios, el presidente Trump contempla apoderarse de la isla de Jark, desde donde sale alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de obligar al régimen iraní a reabrir el estrecho de Ormuz, misión que podría confiarse a los Marines.
Los medios estadounidenses ya habían anunciado la semana pasada otro despliegue en Medio Oriente de tres buques y 2.500 Marines, provenientes de Japón.
El ejército estadounidense puede “neutralizar” la isla de Jark, un emplazamiento petrolero neurálgico, “en cualquier momento si el presidente Trump da la orden”, aseguró ayer viernes Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.
El Washington Post informó además el miércoles de que el Pentágono deseaba solicitar, por mediación de la Casa Blanca, más de 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra en Irán.
La amenaza de Irán
Por su parte, el ejército de Irán amenazó con perseguir a funcionarios y jefes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones.
“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.
“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, destacó.
Por su parte, el nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró ayer que Irán asestó un “golpe fulminante” y “derrotó” al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa. “En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado (...) a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, declaró. AFP, EFE
Los principales líderes de Irán muertos en la guerra
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el jueves que Irán está “siendo diezmado” y el ejército israelí lo describió como un “castillo de naipes que se desmorona”. El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo desde 1989, murió el primer día de la guerra el 28 de febrero durante un ataque en Teherán. Su hijo Mojtaba resultó herido, pero sobrevivió y le sucedió como nuevo dirigente. Por el momento no ha sido visto en público.
Alí Shamjani - Asesor guía supremo
Pilar de las fuerzas armadas desde la década de 1980, murió el primer día de la guerra el 28 de febrero. Considerado arquitecto de la estrategia de defensa iraní y asesor cercano de Jameneí.
Esmail Jatib - Ministro de Inteligencia
Murió en un ataque israelí en Teherán el 18 de marzo. Llevaba en el cargo desde 2021. Las organizaciones de DD.HH. le acusaban de un papel clave en la represión de las manifestaciones..
Aziz Nasirzadeh - Ministro de Defensa
Veterano de la guerra entre Irán e Irak, también murió en un ataque aéreo el primer día de la guerra. Era uno de los principales responsables políticos del ámbito militar en el Gobierno iraní.
Mohammad Pakpour - Jefe de los Guardianes
En junio de 2025 sucedió a Hossein Salami, fallecido durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Pakpour murió el primer día de la guerra y fue sustituido por Ahmad Vahidi.
Abdolrahim Mousavi - Jefe del Estado Mayor
Muerto el primer día de la guerra, era jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas desde junio de 2025, después de la muerte de su predecesor Mohammad Bagheri durante la guerra de 12 días. .
Gholamreza Soleimani - Alto cargo de los Basij
Al mando de los Basij, milicia formada por voluntarios, murió en un ataque aéreo el 17 de marzo. Y Esmail Ahmadi, director de inteligencia de los Basij, murió la noche anterior.
Alí Mohammad Naini - Portavoz de Guardianes
Murió la madrugada de ayer viernes. Justo antes de que se confirmara su muerte, la agencia Fars publicó una nota en la que Naini afirmaba que la producción de misiles de Irán continuaría.
Mohammad Shirazi - Oficina militar del líder
Murió el primer día de la guerra junto al líder supremo Alí Jamenei. Su trabajo consistía en coordinar las diferentes ramas de las fuerzas de seguridad en la oficina del líder supremo.
Alí Larijani - Jefe Consejo Seguridad
Su muerte es la mayor pérdida de Irán después de la de Jamenei. Murió el 17 de marzo en un ataque israelí en la región de Teherán. Días antes había acudido a una manifestación.
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