Conflicto en Medio Oriente: amenazas cruzadas, incertidumbre en los mercados y una tregua que no se aproxima

En Medio Oriente, la guerra continúa en medio de amenazas cruzadas entre los bandos beligerantes. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que no tiene previsto acordar un alto el fuego, Irán amenaza a Estados Unidos e Israel con perseguir a sus funcionarios y militares en todo el mundo, incluye cuando estén haciendo turismo.

En este contexto, los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza ayer viernes. El Brent para entrega en mayo, subió un 3,26% hasta los 112,19 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en abril, avanzó un 2,27% hasta los 98,32 dólares por barril.

Para agregarle más leña a la hoguera de la incertidumbre, Irán aseguró ayer viernes que no tiene petróleo excedente para ofrecer en los mercados internacionales, después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos dijera que Washington se plantea levantar las sanciones al crudo iraní cargado en buques en alta mar.

“Irán básicamente no tiene crudo excedente almacenado en el agua ni disponible para suministrar a otros mercados internacionales, y la declaración de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos tiene únicamente como objetivo dar esperanzas a los compradores”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghoddoosi.

Palestinos caminan junto a fragmentos de mampostería esparcidos, fuera de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Foto: AFP

No al alto el fuego

Trump descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Estados Unidos lleva ventaja en la guerra. “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, es la “victoria” y añadió, a propósito de Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.

“Ninguna fuerza en la tierra puede derrotar a los marinos estadounidenses ni al ejército estadounidense”, insistió antes en un acto con cadetes de la Marina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembarca del Air Force One a su llegada a la Base Aérea de Dover. Foto: AFP

Trump también cargó, a través de su plataforma Truth Social, contra sus aliados “cobardes” de la OTAN por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Ormuz.

De todos modos, Trump contempla “reducir gradualmente” sus operaciones en Medio Oriente, indicó anoche en su plataforma Truth Social. “Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Medio Oriente contra el régimen terrorista iraní”, escribió.

“El estrecho de Ormuz deberá ser vigilado y controlado, si es necesario, por los demás países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!”, clamó. El presidente dijo además que “tienen razón” los legisladores que creen que Estados Unidos debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que “lo cierto es que muchos senadores y congresistas, que solían ser grandes defensores de la Alianza, están ahora muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho absolutamente nada”.

Buque petrólero cruza por el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Estados Unidos desplegará tropas adicionales en Medio Oriente, pertenecientes al cuerpo de Marines, informaron ayer medios estadounidenses, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.

Estas informaciones aparecen mientras, según Axios, el presidente Trump contempla apoderarse de la isla de Jark, desde donde sale alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de obligar al régimen iraní a reabrir el estrecho de Ormuz, misión que podría confiarse a los Marines.

Los medios estadounidenses ya habían anunciado la semana pasada otro despliegue en Medio Oriente de tres buques y 2.500 Marines, provenientes de Japón.

El ejército estadounidense puede “neutralizar” la isla de Jark, un emplazamiento petrolero neurálgico, “en cualquier momento si el presidente Trump da la orden”, aseguró ayer viernes Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

El Washington Post informó además el miércoles de que el Pentágono deseaba solicitar, por mediación de la Casa Blanca, más de 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra en Irán.

Cartel representa al difunto líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, entregando a su hijo y nuevo supremo, Mojtaba Jamenei. Foto: AFP

La amenaza de Irán

Por su parte, el ejército de Irán amenazó con perseguir a funcionarios y jefes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, destacó.

Por su parte, el nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró ayer que Irán asestó un “golpe fulminante” y “derrotó” al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa. “En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado (...) a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, declaró. AFP, EFE