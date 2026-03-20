Donald Trump descarta el alto el fuego y tilda de "cobardes" a sus aliados de OTAN

Donald Trump descartó un alto el fuego con Irán al asegurar que Estados Unidos mantiene ventaja en el conflicto, que ya lleva tres semanas. El presidente estadounidense afirmó que no considera viable una tregua en este momento, al entender que su país atraviesa una posición dominante en el conflicto. “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, sostuvo ante periodistas en la Casa Blanca.

Trump remarcó que el objetivo de Washington, en línea con Israel, es alcanzar una “victoria” en la guerra. En ese sentido, aseguró en referencia a Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, sin señales claras de una resolución cercana. De hecho, el propio mandatario ha alternado en las últimas semanas entre promesas de una salida rápida y posturas que indican que no hay urgencia en finalizar las operaciones.

En paralelo, Trump cuestionó duramente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su "falta de participación" en el conflicto. A través de su red Truth Social, calificó a los aliados como “cobardes” por no sumarse a las acciones para asegurar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Mar 20 2026, 8:43 AM ET )



Without the U.S.A., NATO IS A PAPER TIGER!

They didn't want to join the fight to stop a Nuclear Powered Iran. Now that fight is Militarily WON, with very little danger for them, they… pic.twitter.com/iDO1RbSTkO — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 20, 2026

Según el mandatario, sin la intervención de Estados Unidos, la OTAN carece de peso real. También criticó que los países aliados reclamen por el aumento en los precios del petróleo, mientras evitan involucrarse en la apertura del paso estratégico.

Trump insistió además en la capacidad militar estadounidense durante un acto con cadetes de la Marina. Allí aseguró que ninguna fuerza en el mundo puede derrotar a las tropas de su país, reforzando su discurso de superioridad militar en medio del conflicto.

En este escenario, medios estadounidenses informaron sobre un posible aumento del despliegue militar en la región. El ejército estadounidense prevé enviar más efectivos del cuerpo de Marines a Medio Oriente, lo que podría anticipar una eventual operación terrestre.

Las versiones indican que la administración Trump evalúa tomar control de la isla de Jark, un punto clave desde donde se exporta cerca del 90% del crudo iraní. El objetivo sería presionar a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con reportes previos, ya se había anunciado el despliegue de tres buques y 2.500 Marines provenientes de Japón. En esa línea, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló que Estados Unidos podría “neutralizar” la isla en cualquier momento si el presidente da la orden.

A su vez, el Pentágono estaría considerando solicitar al Congreso más de 200.000 millones de dólares para financiar la guerra. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves las informaciones que pedirá es cifra en fondos adicionales al Congreso para continuar la ofensiva.

Hegseth advirtió que ese monto “podría variar” en los próximos días. “Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la guerra.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el presidente, Donald Trump, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

El Departamento de Guerra recibió una partida de casi 900.000 millones de dólares, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento que pedirán representa casi un 25% adicional respecto a ese monto original.

Con información de AFP