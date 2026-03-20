Irán advierte que parques y destinos turísticos del mundo "ya no serán seguros" para sus enemigos

El portavoz militar de Irán, general Abolfazl Shekarchi, advirtió este viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo ya no estarán seguros para los enemigos de Teherán. La declaración fue difundida por la televisión estatal. "Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados", declaró el portavoz.

"A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes", remarcó. Estos dichos se enmarcan en la creciente escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que hoy amenaza directamente el suministro mundial de energía. El conflicto bélico iniciado hace tres semanas no muestra ninguna señal de apaciguamiento y lastra la actividad global, suscitando temores de una crisis económica de alto impacto.

Por otro lado, el guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró este viernes que Irán asestó un "golpe fulminante" y "derrotó" al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa, marcado por los ataques de Israel, que mató a otros dos dirigentes de la república islámica.

Daños sufridos por un edificio tras un ataque con misiles iraníes durante la noche del 19 de marzo de 2026, a unos 20 kilómetros al noreste de Tel Aviv, informaron los servicios médicos. AFP

"En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre ustedes, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado", declaró el ayatolá.

Los iraníes "le asestaron un golpe fulminantes que ha hecho que ahora empiece a soltar palabras contradictorias y sin sentido", dijo Jamenei en ese mensaje, leído en la televisión pública.

Mientras tanto, el ejército israelí continúa con su ofensiva y este viernes indicó en un comunicado que mató, en un bombardeo en Teherán, al jefe de la unidad de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, Esmail Ahmadi. El anuncio llegó horas después del de la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, que "cayó como mártir", según el ejército de élite iraní.

Por su parte, Irán atacó Jerusalén e infraestructuras en el Golfo, donde provocó un incendio en una gran refinería de Kuwait.

Con información de AFP