Guerra en Medio Oriente: el millonario pedido de fondos que hará el Pentágono para financiar el conflicto

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó ayer jueves las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra contra Irán.

Hegseth advirtió que ese monto “podría variar” en los próximos días. “Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la guerra.

“Acudiremos de nuevo al Congreso, y a nuestros representantes allí, para asegurarnos de que tenemos la financiación adecuada tanto para las operaciones ya ejecutadas, como para aquellas que debamos emprender en el futuro”, agregó sobre la solicitud, que adelantó el diario The Washington Post.

El Departamento de Guerra recibió una partida de casi 900.000 millones de dólares, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento que pedirán representa casi un 25% adicional respecto a ese monto original.

Los iraníes se congregan junto a un edificio residencial dañado en Teherán mientras recogen sus pertenencias. Foto: AFP

“Es un precio pequeño a pagar para asegurarnos de que seguimos en la cima”, respondió el presidente Donald Trump, cuando fue preguntado ayer al respecto durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hegseth adelantó que también buscarán garantizar que las reservas de munición estadounidenses y de todo el material bélico, “no solo se repongan por completo, sino que superen incluso los niveles habituales”.

“Una inversión de esta magnitud tiene precisamente ese propósito: transmitir el mensaje de que repondremos todo el material que se haya consumido”, dijo Hegseth.

El secretario de Guerra reiteró las críticas a la decisión del expresidente Joe Biden de “agotar” el arsenal del país al enviar paquetes de ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia, algo que Trump repitió ayer en la Casa Blanca. “En última instancia, consideramos que, en este momento, estas municiones se emplearían mejor en beneficio de nuestros propios intereses. Y este tipo de proyecto de ley de financiación garantizará que contemos con los fondos adecuados de cara al futuro”, afirmó.

El secretario Hegseth aseguró que Estados Unidos ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán e inutilizado sus puertos militares, aunque se negó a fijar un plazo para el fin del conflicto. EFE

