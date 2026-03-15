Guardia Revolucionaria de Irán afirma que busca matar a Benjamin Netanyahu "si es que sigue con vida"

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo 15 de marzo de 2026 que continuará buscando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de acabar con su vida.

"Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas.

En las últimas horas, un discurso emitido por Netanyahu desde un atril generó todo tipo de especulaciones en redes sociales por la versión de que fue generado con inteligencia artificial (IA). Sin embargo, un análisis por parte de la agencia EFE indicó que "nada prueba que un vídeo del primer ministro israelí" esté generado con la IA en ese video.

"La narrativa sobre la muerte de Netanyahu ha cobrado fuerza debido a su ausencia pública durante los últimos días, fundamentada en la falta de vídeos recientes o el aplazamiento de visitas de enviados internacionales en los últimos días", según EFE Verifica, que agregó: "Sin embargo, tampoco se ha presentado ninguna evidencia verificable que respalde la afirmación de un ataque contra su persona o su residencia".

אתמול במסיבת העיתונאים עמדתי על היעדים הברורים של המערכה: פגיעה במשטר הטרור באיראן, המשך המאבק מול שלוחותיו, והבטחת ביטחונה ועתידה של ישראל.



אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה.



צפו בדברים המלאים >> pic.twitter.com/hubJWVdiKQ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026

Trump rechaza que haya condiciones para un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió de que las condiciones todavía "no son suficientemente buenas" para un acuerdo con Irán que ponga fin a la guerra, mientras que Israel, aliado de Washington, lanzó el domingo una nueva oleada de ataques contra la república islámica.

En una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", dijo Trump a NBC News.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, "solo por diversión".

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en el país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Tras más de dos semanas de guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, ninguna de las partes ha moderado su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El bloqueo iraní de este estrecho, por donde solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, ha disparado el precio del petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

Pero Trump sugirió que quizás no está al mando de Irán. "No sé si está vivo", declaró.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, aseguró que "no hay ningún problema" con el nuevo líder, quien al parecer resultó herido el primer día de la guerra.

Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Ataques entre Israel e Irán este domingo 15 de marzo

El Ejército israelí anunció el domingo una nueva oleada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, después de que los Guardianes de la Revolución iraníes calificaran al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de criminal y juraran perseguirlo y matarlo.

El ejército iraní aseguró por su parte haber llevado a cabo ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

La guerra empezó el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel acabaron con la vida del anterior líder supremo, Alí Jamenei, padre de Mojtaba.

Por primera vez desde entonces, Teherán vivió este domingo una jornada laboral relativamente normal, con tráfico más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes abiertos.

En el bazar de Tayrish, un popular centro comercial del norte de la capital, más de un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Noruz, el Año Nuevo persa.

Algunos compradores esperaban frente a los cajeros para retirar efectivo. También se veían personas en las paradas de autobús, que desde que empezó la guerra estaban prácticamente desiertas.

Con información de EFE y AFP