Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Régimen iraní niega que su nuevo líder supremo esté herido o desfigurado, como dijo EE.UU.

“La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí.

El País
El País
15/03/2026, 03:15
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Mojtaba Jameneí durante una protesta con motivo del Día anual de al-Quds (Día de Jerusalén), en mayo de 2019.
Mojtaba Jameneí durante una protesta con motivo del Día anual de al-Quds (Día de Jerusalén), en mayo de 2019.
Foto: Archivo El País

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró ayer sábado que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara el viernes que estaba herido y probablemente desfigurado.

“Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo”, aseguró Araqchí a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

“Creo que a estas alturas debería haber quedado claro y debería ser de conocimiento público que nuestro sistema está muy arraigado en la sociedad. La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido”, defendió el ministro de Asuntos Exteriores.

Abás Araqchí restó credibilidad así a las declaraciones de Pete Hegseth en las que aseguraba que el nuevo líder supremo estaba herido. “Bueno, han hecho muchas afirmaciones de este tipo. Ayer dijeron que todas las autoridades iraníes están en los búnkeres. Al mismo tiempo, el mundo entero vio a nuestro presidente, al presidente del Parlamento, a todos”. “Hay muchas acusaciones de ese tipo”, agregó.

Guerra en Irán: el petróleo supera los US$ 100, los mercados se muestran inquietos y los ataques recrudecen

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con altos líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico.
El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico.
Foto: AFP

Preguntado por la hipotética ayuda de Rusia o China a la inteligencia iraní -el propio presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó la semana pasada que Rusia podría estar ayudando “un poco” a Irán- Araqchí reconoció que Rusia y China son sus “socios estratégicos”.

“Hemos mantenido una estrecha cooperación en el pasado, la cual continúa, incluyendo la cooperación militar”, sostuvo. Sin embargo, añadió que no iba a entrar en detalles al respecto.

El representante de Irán quiso dejar claro en la entrevista que esta no es la guerra de su país. “Esta es una guerra impuesta contra nosotros. Nosotros no comenzamos esta guerra. Fue un acto de agresión no provocado, injustificado e ilegal contra nosotros, y solo nos estamos defendiendo”, afirmó, mientras EE.UU. e Israel sostienen que el régimen iraní es un peligro para su país y el mundo. EFE

Bloqueo total de estrecho de Ormuz sacude el orden global: sube el petróleo y el fin de la guerra se ve lejano

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

EFEIránConflicto en Medio OrienteDonald Trump

Te puede interesar