Trump dice que Irán le entregó a EE.UU. "un gran regalo" y afirma que la guerra "está ganada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Irán entregó un "regalo muy grande" relacionado con el petróleo y el gas, sin ofrecer detalles. Ese "regalo" es una prueba de la predisposición de la nueva dirigencia iraní a llegar a un acuerdo, aseguró Trump. Teherán, por su parte, ha negado ser parte de cualquier conversación para poner fin a la guerra, que ya entra en su cuarta semana y ha perturbado el suministro mundial de petróleo que pasa por el estratégico estrecho de Ormuz.

"Ayer hicieron algo que, en realidad, fue asombroso. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, por un valor enorme de dinero", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Eso significó una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada", insistió. Hablando en la ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, Trump dijo que el "regalo" era "muy significativo" y añadió que estaba "relacionado con el petróleo y el gas".

Cuando se le preguntó si estaba relacionado con su exigencia de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz al tráfico de petróleo, Trump respondió: "Sí, estaba relacionado con el flujo y con el estrecho".

El presidente estadounidense añadió que el "regalo" no estaba relacionado con el programa nuclear de Irán, pero repitió su afirmación de que la parte iraní ya "aceptó que nunca tendrá un arma nuclear".

Por otro lado, el mandatario dijo que la guerra estaba "ganada". "Nosotros ganamos. Esta guerra fue ganada. Los únicos a los que les gusta continuarla es a los fake news", afirmó, en referencia a los medios que suele criticar. "Si leen el New York Times, parece que no estamos ganando una guerra donde ellos (Irán) no tienen armada, ni fuerza aérea, ni nada. Y literalmente tenemos aviones sobrevolando Teherán y otras partes de su país. No pueden hacer nada al respecto", añadió el presidente.

PRESIDENT TRUMP: The war in Iran has been won.



The only one that likes to keep it going is the fake news. pic.twitter.com/pAYfeglpzJ — Department of State (@StateDept) March 24, 2026

Trump afirmó que si quisiera destruir algo como "esta enorme y potente central eléctrica", algo que ya había amenazado con hacer, "no podrían hacer nada al respecto".

También agregó que Irán está "militarmente destruido".

El mandatario republicano aún no ha revelado con quién está negociando Estados Unidos en Teherán.

El republicano se limitó a decir el lunes, cuando pospuso por cinco días su amenaza de atacar los sitios energéticos de Irán, que se trata de una "persona de alto nivel". "En realidad estamos hablando con la gente adecuada, y ellos quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas", dijo Trump.

El entonces líder supremo iraní Ali Jamenei fue asesinado el primer día de la campaña aérea conjunta entre Israel y Estados Unidos. Su sucesor, Mojtaba Jamenei, no ha sido visto en público.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado global, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, participan en las conversaciones con Irán, dijo Trump. Pero no confirmó las informaciones de que Witkoff y Kushner se dirigían a Pakistán para mantener conversaciones con Irán, con la posible incorporación posterior de Vance si las negociaciones parecían serias.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca. AFP

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se ofreció el martes actuar como mediador para poner fin al conflicto.

Dijo que había hablado con el presidente iraní Masud Pezeshkian y prometió la ayuda de Islamabad para llevar la paz a la región.

Mientras tanto, Trump bromeó con que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "no quería que se resolviera" porque quería seguir atacando objetivos iraníes. "Nos vemos a nosotros mismos como parte de esta negociación también. Negociamos con bombas", dijo Hegseth cuando Trump lo llamó al podio.

Con información de AFP