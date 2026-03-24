Irán designa a nuevo jefe del máximo órgano de seguridad en Irán: quién es el sucesor de Ali Larijani

Irán nombró a Mohammad Baqer Zolqadr, un excomandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, para reemplazar a Alí Larijani al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informó este martes la televisión estatal. Larijani, figura política emblemática y pilar de la república islámica, dirigía el máximo órgano de seguridad de Irán hasta su muerte la semana pasada en bombardeos israelíes en Teherán, donde había desempeñado un papel muy prominente desde el comienzo de la guerra.

Bagher Zolqadr también ha ocupado altos cargos en los ministerios del Interior y de Justicia. Fue asimismo comandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico cuyo objetivo declarado es proteger la revolución islámica de las amenazas internas y externas. Ocupó este puesto durante ocho años, después de haber servido en la guerra contra Irak (1980-1988). Además dirigió durante ocho años el estado mayor de los Guardianes.

En 2005 fue nombrado viceministro del Interior a cargo de la seguridad y la policía en el gobierno del presidente Mahmud Ahmadinejad, lo que se interpretó como una maniobra para reforzar la influencia de los Guardianes en la esfera política. Desde 2023 era secretario del Consejo de Discernimiento, encargado de subsanar las discrepancias entre los poderes del Estado.

Ali Larijani junto a Hassan Khomeini, nieto del difunto fundador de la República Islámica de Irán. Foto: ATTA KENARE/AFP

Su nuevo puesto le otorga un papel importante en la guerra contra Estados Unidos e Israel, tras la muerte de más de una decena de altos cargos políticos y militares.

El sistema de gobierno en Irán se ha tambaleado después de la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero. Le sucedió su hijo Mojtaba pero está herido y no se le ha visto en público desde su nombramiento. Mohamad Baqer Zolqadr fue nombrado formalmente por el presidente Masud Pezeshkian. Según las autoridades iraníes, cuenta con el visto bueno de Mojtaba Jamenei.

Además de Larijani, otros altos cargos políticos y militares murieron en el conflicto desde que lo iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.

Entre los muertos se encuentran el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

El nombramiento se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase ayer que está negociando con Irán para buscar una salida a la guerra que cumple hoy 25 días.

Irán admitió que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

El país persa no ofrece datos del número de muertos en su territorio por el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.268.

Con información de EFE y AFP