Uno de los buques de guerra más grandes del mundo rumbo a Uruguay: cómo es el superportaviones USS Nimitz

El barco portaviones USS Nimitz, denominado oficialmente CVN 68, llegará a Uruguay en una misión del Comando Sur de Estados Unidos por América Latina denominada Mares del Sur 2026. Está previsto que haga "ejercicios de paso" junto con la Armada Nacional.

"El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano", apunta el comunicado del Comando Sur.

"Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de las naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaviones", añade la publicación, que señala que "se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica".

Así es el portaviones USS Nimitz que hará un despliegue por América Latina

El texto destaca que "los portaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada".

Aeronaves sobre el portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) de la clase Nimitz. Foto: Armada de Estados Unidos/AFP

"Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaviones y su ala aérea embarcada", agrega.

La Armada de Estados Unidos destaca que en una publicación sobre este buque que el portaviones que llegará a Uruguay es el "insignia" de la clase Nimitz.

Lleva el nombre en honor al almirante Chester William Nimitz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial.

"El USS Nimitz es un superportaviones de la Armada de los Estados Unidos y el buque líder de su clase. Uno de los buques de guerra más grandes del mundo", explica la Armada de EE.UU., que indica que fue puesto en servicio en 1975 aunque su primer despliegue fue en 1976, cuando salió de Norfolk, en el estado de Virgnia, al Mediterráneo.

En el 77 fue de nuevo al Mediterráneo, en el 79 al océano Índico "ante el aumento de las tensiones tras la toma de 52 rehenes estadounidenses por parte de Irán", en el 88 comenzó a operar en el norte del Mar Arábigo, en el 91 fue al Golfo Pérsico, al igual que en el 93 y en el 97. En 2003 estuvo en Medio Oriente en apoyo a la guerra en Irak. En el medio y después fue cambiando su puertos de base.

"El 3 de noviembre de 2014, el Nimitz hizo historia en la aviación naval cuando el caza F-35 Lightning, el Joint Strike Fighter de quinta generación de la Armada, aterrizó por primera vez en un portaviones en alta mar", explica el texto oficial. Ha tenido algunos períodos de mantenimiento sin navegar.

Los buques de esta clase tienen un costo de US$ 4,5 mil millones y cuentan con dos reactores nucleares para su propulsión. Miden casi 333 metros, pueden llevar hasta 3.200 personas de tripulación y 2.480 en el ala aérea, y pueden cargar hasta 65 aeronaves.