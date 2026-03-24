El portaviones USS Nimitz llega a Uruguay: así será la misión del Comando Sur de EE.UU.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue de un barco portaviones por varios países América Latina, entre ellos Uruguay. Se harán "ejercicios de paso" y "operaciones en el mar" con fuerzas marítimas locales.

El comunicado del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE.UU. indica que "el portaviones de la clase Nimitz, USS Nimitz (CVN 68)" se moverá en esta región "como parte del despliegue Mares del Sur 2026". El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano", apunta el escrito.

"Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de las naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaviones", añade la publicación, que señala que "se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica".

El contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE.UU., declaró que el despliegue "ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia" con los países socios "en todo el dominio marítimo".

"Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes", agregó el contralmirante.

Portaviones USS George Washington Foto: Armada de Estados Unidos.

En el comunicado se afirma que al igual que en despliegues anteriores la misión "fortalecerá las alianzas marítimas" y "contrarrestará las amenazas".

"Los portaaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval", dice EE.UU.

A su vez, el texto destaca que "los portaaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada".

"Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaviones y su ala aérea embarcada", agrega.