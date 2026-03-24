“Salarios de hambre” y trabajadores en "extrema pobreza": sindicatos venezolanos retoman protestas callejeras

Cientos de trabajadores volvieron ayer lunes a las calles de Venezuela por tercera vez en lo que va de año para pedir al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un aumento del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años y equivalente hoy a 28 centavos de dólar.

Educadores, personal sanitario, empleados de la administración pública y de otros sectores, además de pensionistas, pidieron con pancartas y consignas un salario “justo y digno”, una demanda que tiene lugar en medio de los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos.

En Caracas, varios manifestantes denunciaron haber sido atacados por personas adeptas al chavismo mientras se concentraban frente a la Fiscalía General.

Tenían previsto marchar al Ministerio del Trabajo, pero un grupo de policías impidió el paso, y detrás de los funcionarios estaba la movilización convocada por el oficialismo para exigir el levantamiento de las sanciones contra Venezuela, especialmente las impuestas por Estados Unidos, flexibilizadas en estos últimos meses de acercamientos tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Personas participan durante una manifestación en Caracas para exigir mejoras salariales. Foto: EFE

Los empleados y pensionistas redirigieron la marcha hasta un lugar cercano a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV. Aseguraron seguirán en la calle para protestar contra los salarios de “hambre y miseria”.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo a EFE que trabajadores y pensionados están “pasando hambre” y se encuentran en situación de “extrema pobreza”.

A su juicio, el país “está viviendo una transición económica”, pero no política, ya que, denunció, “sigue la violencia como el arma de control y todavía siguen cercenando los derechos”.

“Pareciera que los que pueden estar en la calle son los que arenguen las consignas que dicta el PSUV (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela)”, expresó.

Contreras señaló que más de 200 organizaciones gremiales y sindicales suscribieron un acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas, entre ellas mantenerse en la calle.

Mujeres portan pancartas con los lemas "¡Trump, levanta el bloqueo ya!", "¡No a las sanciones, sí a la prosperidad!" Foto: AFP

El activista Jesús Superlano, militante del partido Patria Para Todos, denunció que el Gobierno de Rodríguez dio “la orden de que se evite la marcha”. “Hoy fuimos atacados por grupos parapoliciales, hoy se llevaron pancartas, nos atacaron, nos amedrentaron, nos rodearon, pero dijimos (que) no tenemos miedo”, dijo.

Por su parte, Ana Yánez, dirigente de la organización sindical Únete, hizo un llamado a Rodríguez para “que, por favor, detenga la violencia de parte de sus adeptos”, expresó.

El salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalente hoy a 28 centavos de dólar.

En los últimos años, el régimen venezolano ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 120 dólares, denominado “ingreso de guerra económica”, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Una familia necesitó 645,6 dólares en febrero para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que ayer lunes divulgó su estimación de la canasta alimentaria familiar.

La ONG afirmó que un salario mínimo venezolano cubre apenas 0,05 % del costo de la canasta básica familiar

Un activista sostiene un cartel que dice "Los queremos de vuelta. Los derrotaremos", en Caracas, Foto: AFP

Marcha chavista

Por su parte, el gobernante PSUV también convocó a su militancia a manifestarse en Caracas, desde la Plaza Morelos -a un par de manzanas de la protesta sindical- y con el mismo destino, hasta la Plaza Caracas.

El chavismo marchó “exigiendo el levantamiento total de las sanciones contra nuestro país”, según indicó el PSUV en su cuenta de Telegram.

Desde que asumió, Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de acercamiento con el Gobierno del estadounidense Donald Trump, que llevó a reanudar las relaciones diplomáticas y a lograr acuerdos en materia energética.

Recientemente, Estados Unidos ha suavizado algunas sanciones económicas para facilitar que las empresas energéticas estadounidenses puedan hacer negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha emitido una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas norteamericanas.

Rodríguez -que ha llamado a Trump su “socio” y “amigo”-ha insistido en pedir el cese total de todas las sanciones impuestas contra Venezuela. EFE