Ómnibus que viajaba de Cataratas a Montevideo vuelca en Flores: Caminera eleva a 11 los heridos

Un ómnibus de transporte internacional de la empresa EGA protagonizó un siniestro de tránsito este viernes por la mañana en el departamento de Flores. El vehículo, que regresaba desde las Cataratas del Iguazú con destino a Montevideo, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.

Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.

La espirometría del conductor tuvo resultado negativo. En el transporte no viajaban menores de edad, según lo reportado por Policía Caminera.

Estado de los pasajeros

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el siguiente balance sobre los ocupantes:



Total de lesionados: 11 personas, según actualizó Caminera.

11 personas, según actualizó Caminera. Traslados médicos: todos los pasajeros que sufrieron lesiones ya fueron derivados a centros asistenciales.

todos los pasajeros que sufrieron lesiones ya fueron derivados a centros asistenciales. Gravedad: Según el informe primario, las heridas recibidas no serían de entidad o gravedad.

"El ómnibus circulaba desde Cataratas hacia Montevideo con 50 personas en total. Por causas a determinar, despista y vuelca", indicaron desde Prensa de Caminera.

El ómnibus de la empresa EGA volcado en Ruta 3, a la altura de Andresito. Foto: Policía Caminera.

Tránsito en la zona

Pese a la magnitud del incidente y la presencia de unidades de emergencia en el lugar, la ruta ya se encuentra liberada para el tránsito. Personal de Policía Caminera y efectivos de la Jefatura de Policía de Flores trabajaron en el punto para asistir a los damnificados y regular la circulación.

Se espera que en las próximas horas se brinden nuevos detalles sobre la evolución de los heridos y los peritajes técnicos para determinar el origen del siniestro.