Siniestro de tránsito fatal en ruta 104: mujer de 26 años murió tras ser embestida por un auto en Maldonado

Un siniestro de tránsito fatal se registró en la noche del jueves 2 de abril en el departamento de Maldonado, donde una mujer de 26 años perdió la vida tras una colisión por alcance entre un automóvil y una motocicleta.

El hecho ocurrió sobre las 21:45 a la altura del kilómetro 12 de la ruta 104. Según informó Policía Caminera, por causas que aún se investigan, un automóvil que circulaba en la misma dirección embistió a un birrodado en el que viajaba la víctima.

El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, quien resultó ileso y fue sometido a una prueba de espirometría que arrojó resultado negativo. En tanto, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

A raíz del siniestro, en la noche del jueves la ruta 104 permanecía totalmente cortada mientras trabajaban en la escena los efectivos policiales y personal correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.

Auto que protagonizó siniestro fatal en ruta 104. Foto: Policía Caminera.

Vuelco de ómnibus en Flores

Un ómnibus de transporte internacional de la empresa EGA protagonizó un siniestro de tránsito este viernes por la mañana en el departamento de Flores. El vehículo, que regresaba desde las Cataratas del Iguazú con destino a Montevideo, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.

Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.

Flores: vuelca un ómnibus de la empresa EGA que regresaba de Cataratas y ocho pasajeros están heridos Foto: Policía Caminera.

Estado de los pasajeros

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el siguiente balance sobre los ocupantes:

Total de lesionados: 8 personas.

8 personas. Traslados médicos: 4 pasajeros ya fueron derivados a centros asistenciales.

4 pasajeros ya fueron derivados a centros asistenciales. Gravedad: Según el informe primario, las heridas recibidas no serían de entidad o gravedad.

"El ómnibus circulaba desde Cataratas hacia Montevideo con 50 personas en total. Por causas a determinar, despista y vuelca", indicaron desde Prensa de Caminera.

El ómnibus de la empresa EGA volcado en Ruta 3, a la altura de Andresito. Foto: Policía Caminera.

Pese a la magnitud del incidente y la presencia de unidades de emergencia en el lugar, la ruta ya se encuentra liberada para el tránsito. Personal de Policía Caminera y efectivos de la Jefatura de Policía de Flores trabajaron en el punto para asistir a los damnificados y regular la circulación.

Se espera que en las próximas horas se brinden nuevos detalles sobre la evolución de los heridos y los peritajes técnicos para determinar el origen del siniestro.