Policía encontró más de una decena de casquillos tras balacera contra una casa en Plácido Ellauri

La Policía acudió durante la mañana de este jueves a una vivienda ubicada en el barrio Plácido Ellauri debido a que minutos antes esta había sido objetivo de un ataque a disparos. En el lugar encontraron más de una decena de casquillos. Se trata de una zona en la que varias familias se disputan en territorio para dominar la venta de drogas.

La vivienda atacada se encuentra en la calle Jacinto Trápani, casi Teniente Galeano. Según informó Canal 10 y confirmó El País, una mujer de 48 años estaba dentro de su casa cuando vio pasar a los delincuentes en una moto. Desde allí arremetieron a disparos. Si bien en la fachada se encontraron unos pocos orificios de bala, en la calle fueron encontrados más de 10 casquillos.

Personal de Policía Científica ya se encuentra analizando las evidencias con el objetivo de poder seguir el rastro de los delincuentes. Está trabajó en el lugar custodiada por la Guardia Republicana.

Por su parte, la dueña de la casa atacada desestimó presentar una denuncia policial, aunque de igual manera los hechos están siendo investigados para determinar el motivo de la balacera.