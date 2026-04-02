IMM y Policía despliegan operativos de control para regular a cuidacoches, para "ordenar el espacio público”

La Jefatura de Policía de Montevideo y la Intendencia de Montevideo (IMM) anunciaron que se desplegarán operativos de control para la regularización de cuidacoches en la vía pública.

“Durante estos controles, se procede a la identificación de las personas, solicitándoles el carné identificatorio con el número asignado por la Intendencia de Montevideo, verificando además que se encuentren desempeñando su labor en la ubicación para la cual fueron debidamente autorizados”, explica un comunicado difundido por el Ministerio del Interior.

Por ejemplo, se indica, con el desarrollo de la Semana Criolla en la Rural del Prado, efectivos policiales de la capital “se encuentran realizando un relevamiento de los cuidadores de vehículos presentes en el área”. Desde la cartera dijeron a El País que la idea es expandir estos controles a todo el departamento, con especial foco en grandes espectáculos públicos.

“Estas acciones se enmarcan en el trabajo continuo que ambas instituciones llevan adelante con el objetivo de ordenar el espacio público y brindar mayores garantías de seguridad y convivencia”, agrega el texto de las autoridades.

A fines de febrero, la Junta Departamental de Colonia, con votos de ediles del Partido Nacional, aprobó la derogación de la ordenanza de mayo de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches en todo el departamento, lo que supone en los hechos la prohibición de dicha tarea en la vía pública, al dejar sin efecto el marco legal que permitía su registro y funcionamiento supervisado.

El argumento central de los nacionalistas para impulsar este cambio radica en la presunta “ilegitimidad” de la norma anterior. Según sostuvieron, “la ordenanza de 2004 atribuía de manera indebida la seguridad y la vigilancia de los vehículos a los cuidacoches”, una responsabilidad que “no corresponde a este rol”.

En su momento, Mario Bergara, intendente de Montevideo, fue tajante al señalar que, aunque “el tema será discutido”, no constituye actualmente una prioridad para su administración, tras conocerse la decisión adoptada por Colonia.

El jefe comunal explicó en rueda de prensa que la estrategia de la capital no se basa en la restricción total. “Lo discutiremos, pero no es algo que hoy tengamos como prioridad sobre la mesa”, afirmó, subrayando que bajo su visión de gestión, “la fiscalización no pasa por la prohibición”. Tras esto, ediles de la oposición en Montevideo presentaron propuestas formales al respecto de la actividad de los cuidacoches, con distinto grado de afectación.

Desde el Partido Nacional, Diego Rodríguez plantea prohibir toda su actividad en la capital, “independientemente de que cuenten o no con habilitación o permiso municipal, por entenderse que dicha actividad resulta incompatible con el adecuado uso del espacio público, el libre tránsito y la convivencia ciudadana”.

Además, reclama que la IMM implemente “mecanismos de reconversión laboral para aquellas personas que actualmente se encuentren registradas o habilitadas” para ejercer la labor.

Por otro lado, en el Partido Colorado, Federico Paganini presentó una iniciativa para retirar de las calles a los cuidacoches que no cuenten con actividad registrada. En su cuenta de X, dijo que es menester que la comuna y la Policía “aplique la ley de faltas a los 3.000 cuidacoches no registrados en Montevideo”. En contraposición, hay 622 que sí están registrados, según señala su proyecto.