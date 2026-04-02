IMM busca reducir el espacio obligatorio para bicicletas en proporción al destinado para autos en estacionamientos

La Intendencia de Montevideo busca cambiar la normativa que obliga a los estacionamientos privados a tener determinado espacio para las bicicletas. El argumento del gobierno departamental es que “en ciertos casos resulta excesiva” la regla que se estableció años atrás. Esto resolvió “tras varias inspecciones realizadas en diferentes emprendimientos comerciales”, según se señala en el proyecto de decreto que se envió a los ediles, al que accedió El País.

La normativa actual indica que los estacionamientos privados deben tener un lugar para una bicicleta por cada cinco que tienen destinados a los autos.

La nueva propuesta de la IMM es hacer un sistema de estacionamiento por franjas, según la cantidad de plazas disponibles. De esta manera, a mayor cantidad de espacio para autos, menor es el espacio para bicicletas que están obligados a ofrecer.

La propuesta de la intendencia es que, en los estacionamientos donde haya un máximo de 60 plazas, se mantenga la regla de una bicicleta por cada cinco espacios destinados a autos. Pero la proporción baja de manera progresiva: cuando haya entre 61 y 150 plazas, debe ser una bicicleta por cada siete lugares para autos. Y se achica aún más cuando haya lugar para 150 vehículos: una bicicleta por cada ocho espacios para autos.

Por lo tanto, con la normativa actual, en un estacionamiento de 100 autos tiene que haber 20 espacios para bicicletas y, de aprobarse los cambios, serían 15.

La diferencia entre las normativas se acentúa cuando se miran estacionamientos grandes. En un lugar con 200 plazas, el decreto actual obliga a tener 40 espacios para bicicletas y el nuevo daría tan solo 25.

La intendencia en la nueva redacción mantiene que la tarifa para las bicicletas en los estacionamientos para vehículos particulares ubicados en espacios privados —que son los lugares cuya actividad comercial principal es el estacionamiento y los lugares que brindan un espacio para estacionar como servicio para clientes, usuarios o empleados— “no podrá superar el 10%” del precio que se definió para los automóviles.

También se mantiene que “la información del costo del servicio deberá estar en lugar visible en el establecimiento”.