Servicios de la IMM en Semana de Turismo 2026: horarios de limpieza, transporte, trámites y atracciones

Durante la Semana de Turismo 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) modifica el funcionamiento de algunos servicios, con cambios en sus días y horarios de atención habituales.

Todos los servicios de limpieza y recolección de residuos funcionarán con normalidad durante toda la semana. Para reportar residuos fuera de los contenedores, se puede contactar a la IMM vía Whatsapp al 092 250 260, enviando foto y ubicación para que sean recogidos.

Cartel de recolección de residuos, IMM Foto: IMM

Los ecocentros fijos (Buceo y Prado) operarán en su horario habitual de 08:00 a 20:00 horas hasta el miércoles 1° de abril inclusive, y el jueves 2 y viernes 3 uncionarán de 10:00 a 18:00 horas.

En cuanto a los ecocentros móviles, estos funcionarán con normalidad durante toda la semana. Para consultar ubicaciones y horarios aquí.

¿Qué se puede visitar esta semana de Turismo?

Los museos, parques, centros de exposiciones y otros espacios de Montevideo funcionarán en los siguientes horarios:

Museo Blanes: martes a domingo 12:00 a 18:00 horas.

Museo de Historia del Arte: miércoles a sábado de 12:30 a 17:45 horas.

Museo Histórico Cabildo: lunes a sábado de 11:00 a 17:00 horas.

Planetario brindará funciones especiales durante la semana de Turismo : sábado 28 y domingo 29 de marzo, jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

: sábado 28 y domingo 29 de marzo, jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril. Centro de Exposiciones SUBTE: lunes a sábado de 12:00 a 19:00 horas.

Museo y Parque Fernando García: lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

Fachada del Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes en el barrio Prado de Montevideo, ND 20230509, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Museo de la Movilidad y las Identidades: martes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Jardín Botánico: toda la semana de 8:00 a 18:00 horas.

Parque Lecocq: toda la semana de 9:00 a 17:00 horas.

Parque Punta Espinillo: toda la semana de 6:00 a 22:00 horas.

Parque Villa Dolores: toda la semana de 9:00 a 18.30 horas. El sector de animales cierra a las 17.30 horas.

cierra a las 17.30 horas. La Escuela de Jardinería, el Museo del Azulejo y el Museo de la Memoria permanecerán cerrados, mientras que el área de parque del MUME estará abierto de lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas.

¿Cómo funcionará la movilidad?

Tarifado

Del lunes 30 de marzo al miércoles 1º de abril se cobrará tarifado comun, mientras que el jueves 2 y viernes 3 de abril no se contará.

Servicio de guinche

Funcionará del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril en el horario de 7:00 a 20:00 horas. Se puede solicitar el servicio llamando al 1950 4000, opción 1.

Servicios de transporte

Durante toda la semana de turismo hay horarios especiales en la movilidad: consultas de líneas y horarios. Los menores de 12 años, presentando cédula de identidad, y mayores de 70 viajan gratis esta semana.

Los locales de atención STM en Montevideo tendrán los siguientes horarios:



Terminal Colón: lunes a miércoles de 8:00 a 20:00 horas.

Terminal Tres Cruces: lunes a miércoles de 9:00 a 22:00 horas y de jueves a sábado de 11:15 a 17:45 horas.

Nuevo Centro: lunes a miércoles de 10:00 a 22:00 horas, jueves a sábado de 11:15 a 17:45 horas y domingo de 10:00 a 22:00 horas.

Río Branco: lunes a miércoles de 9:00 a 17:00 horas (local de Cutcsa) y lunes a miércoles de 8:00 a 15:00 horas (local de Coetc)

IM Soriano 1426: lunes a miércoles de 9:00 a 17:00 horas.

Intercambiador Belloni: lunes a miércoles de 9:00 a 17:00 horas.

Paso Molino: lunes a miércoles 9:00 a 16:45 horas.

Servicio de contralor y registro de vehículos

El servicio de contralor de conductores permanecerá cerrado durante toda la semana. Y el servicio de contralor y registro de vehículos (pedernal) abrirá al público de lunes a miércoles de 8:15 a 13:30 horas, con agenda previa.

Desarrollo social



Las policlínicas permanecerán cerradas durante toda la semana de turismo.

permanecerán cerradas durante toda la semana de turismo. Los cementerios van a estar abiertos en sus horarios habituales: cementerio Parque del Norte, Buceo y Central de 8:00 a 17:00 horas y cementerio del Cerro y Paso Molino de 8:00 a 16:00 horas.

Atención a la violencia de género y generaciones

Las Comunas Mujer atienden hasta el día miércoles 1 de abril inclusive, en sus horarios habituales, con excepción de la Comuna Mujer 9 y 11 que permanecerán cerradas.

Servicio atención 365 días del año ante crisis y emergencia por violencia: lunes a domingo de 18:00 a 21:00 horas en forma presencial en Soriano 1426 (planta baja). Teléfono: 1950 8888

Atención a mujeres con discapacidad que viven violencia de género: servicio cerrado por semana de turismo y retomará su horario habitual el lunes 6 de abril.

Atención a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia atienden hasta el día miércoles 1 de abril inclusive.

Línea de escucha para hombres (1950 5151) retomará su servicio a partir del día lunes 6 de abril, cuando regresará su atención de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.

La línea “No estás sola” funcionará normalmente. Ante situaciones de violencia de género se puede escribir al 099 019 500 (es necesario agendar el número en tu celular) y chatear con una persona del equipo profesional todos los días de 15:00 a 21:00 horas.

¿Cómo funcionarán otros espacios?

El espacio modelo estará abierto toda la semana de Turismo y ofrecerá del viernes 3 al domingo 5 de abril, una programación especial de actividades culturales y deportivas.

El centro de fotografía permanecerá cerrado durante toda la semana, pero las fotogalerías seguirán abiertas en los barrios.

El espacio colabora permanecerá cerrado durante toda la semana.

Servicio de emergencia veterinaria

Continua funcionando durante las 24 horas del día a través del teléfono 1950 interno 5000, o por Whatsapp mediante el número 099 019 500, diariamente de 6:00 a 00:00 horas.

Servicio de atención a la ciudadanía

Funcionará únicamente la atención por WhatsApp de lunes a miércoles, de 10:00 a 16:00 horas, al teléfono: 099 019 500.