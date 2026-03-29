¿Qué hay para hacer esta semana? Festival de Cinemateca, drama argentino en Netflix y "Antígona" en el Solís

Es Semana de Turismo y por lo tanto la música estará concentrada en festividades como la Semana de la Cerveza de Paysandú o el Festival del Olimar de Treinta y Tres, entre varias otras que suceden en el país. Habrá pocos recitales en Montevideo: el grupo K-pop Way Better se presentará el martes en el Radisson; el proyecto Una Noche en Yugoslavia tocará el jueves en La Cretina, y Claudio Tano Marciello (CTM) estará el sábado en Live Era. Cuatro Pesos de Propina dará un show en vivo el viernes en Pueblo Narakán de Punta del Este, mientras que el sábado estará El Cigala en Enjoy.

Además, repasamos otros planes para los próximos días.

Un montón de shows para ver en la Criolla Roosevelt

Montevideo y Canelones reciben dos clásicos de Semana de Turismo. Uno es la Criolla del Parque Roosevelt, que este año celebrará su 45° edición con una grilla potente. Se abre el miércoles con Pablo Altesor, Catherine Vergnes, Matías Valdez y La Penúltima, y se cierra el domingo con La Misma Cuadra, Emiliano & El Zurdo + Alejandro Balbis y Chacho Ramos. En el medio habrá recitales todas las noches. Las entradas están en Redticktes y hay beneficios para socios de Club El País. El otro es la Criolla del Prado: comienza hoy, va hasta el domingo y habrá “mil artistas, de perfiles muy distintos”, según la IMM.

Una versión de “Antígona” y un festival teatral en Colonia

La principal novedad teatral es Antígona, de la Comedia Nacional, que completa el tramo inicial de su programación 2026. Es una tragedia griega en versión de Miguel del Arco, que además dirige; se estrena hoy y tendrá funciones de martes a domingo en la sala principal del Solís. Además, El Galpón estrena hoy No me olvidé de lo tuyo, escrita y dirigida por Enrique Vidal, sobre vieja banda de rock que se reencuentra después de los 70 años. Y en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia se completa el 5° Festival Calderón, con Juicio a una zorra (el 31), Armen (el 2), Putsch Perfect (3) y Yo soy Fedra (el 5).

Noelia Campo en "Yo soy Fedra". Foto: lusilva

Lo nuevo de Glen Powell y el regreso de “Ben Hur”

Además del 44º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que comienza mañana y toma varios espacios de la ciudad, otras novedades sacudirán los cines locales.

Los dos títulos anunciados para este jueves prometen. Uno es Boda sangrienta 2, secuela de la película de terror/comedia negra protagonizada por Samara Weaving, que vuelve a estar atrapada en un juego macabro y tiene una única chance de sobrevivir.

El otro es Jugada maestra, comedia dramática con una dupla actual potente: Glen Powell (Tornados, Con todos menos contigo) y Margaret Qualley (La sustancia). Dirige John Patton Ford (Emily, la criminal) y es la historia de un heredero que fue marginado de su familia y vuelve con sed de venganza.

Además, el martes en Movie Montevideo se proyectará Ben Hur, aventura épica estrenada originalmente en 1959 y ganadora de 11 premios Oscar, todo un clásico. Y el miércoles es el preestreno de la animación Super Mario Galaxy: La Película, nueva aventura del fontanero más famoso.

Una película argentina y varias series en streaming

Disney+ cerrará marzo con el estreno de la serie española Si es martes es asesinato. Y para el viernes anuncia el lanzamiento de Pizza Movie, una comedia con Gaten Matarazzo (Stranger Things) en la que unos chicos viven de todo cuando intentan ir a buscar una pizza bajo el efecto de las drogas. Netflix recibirá nuevas temoradas de Amor en el espectro (el 1), Besos, Kitty (el 2), Clanes y Mar de fondo (el 3). Y destaca para el miércoles la nueva película de Marcos Carnevale: El último gigante, con Oscar Martínez como un padre ausente que busca reconstruir la relación con su hijo (Matías Mayer).