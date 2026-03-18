Doscientas películas de 67 países en una tradicional fiesta del cine: Cinemateca dio detalles de su festival

Van 44 festivales y la ambición, el entusiasmo y los logros no parecen apaciguarse. Así, este 44° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay —que empieza el lunes 30 y va hasta el 12 de abril— incluye 201 películas de 67 países, una selección de las más amplias en festivales de su clase. Vendrá un centenar de invitados internacionales.

La grilla se repartirá en las tres salas de Cinemateca Uruguaya en la calle Bartolomé Mitre, Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, el complejo Cultural Alfabeta, el Centro Cultural de España y el Teatro Solís. Además llevará una itinerancia en ciudades de Canelones, Rocha, Florida y San José. A eso se suma la plataforma de streaming +Cinemateca que ofrecerá entre el 8 de abril y el 8 de mayo, una selección.

El festival está dividido en siete secciones competitivas; una sección panorámica internacional; un foco en el cine de Bélgica, el país invitado; dos secciones sobre cine español (Ventana a Galicia y Ventana Vasca), secciones temáticas (Ojo al cine) y otra de Trayectorias.

La ceremonia inaugural será el lunes 30 a las 20.00 en el Teatro Solís, cuando se estrenará Un cabo suelto, dirigida y escrita por Daniel Hendler. Tuvo exhibición en la Sección Oficial del Festival de Venecia y en la Sección Horizontes Latinos de San Sebastián y se presenta como una “comedia romántica, western, road-movie y suspense policial”. Se estrena en Uruguay el 9 de abril.

La película de clausura, el sábado 11 a las 19.30 en Sala Zitarrosa será No hay hombres buenos dirigida por la afgana Shahrbanoo Sadat y que abrió el Festival de Berlín.

En el medio, hay un montón de películas importantes, muchas de ellas, destacaron los responsables de Cinemateca Uruguaya en un encuentro con la prensa, que acaban de estrenarse mundialmente en las últimas semanas.

En la Competencia de Largometrajes, por ejemplo y en un primer vistazo de nombres reconocibles, se exhibe Dos estaciones, dos desconocidos del japonés Sho Miyaque; Duse del italiano Pietro Marcello (el de Martín Eden); Enzo de Robin Campillo (el francés de 120 pulsaciones por minuto); Resurrección del chino Bi Gan; la española Romería de Carla Simón y Todos somos extraños del director de Singapur, Anthony Chen.

En la Sección Oficial Fuera de Competencia se exhiben las nominadas al Oscar La voz de Hind y Si pudiera te daría una patada; La cronología del agua, el debut como directora de Kristen Stewart y Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz.

Las otras secciones en competencia son de Largometraje latinoamericanos; Nuevos realizadores; Cine de Derechos Humanos y de Cine infantil y Juvenil. Hay también una competencia Internacional de cortometrajes y otra de cortometrajes uruguayos.

La sección no competitiva Trayectorias, que permite ver lo nuevo de grandes cineastas incluye este año, películas de los hermanos Dardenne (Jeunes meres), Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), Radu Jude (Dracula), Olivier Assayas (El mago del Kremlin) y Agnieszka Holland (Franz).

La sección Panorámica incluirá una selección de algunos estrenos de Cannes, Locarno, San Sebastián, Belín o Venecia.

Entre las exhibiciones especiales, Cinemateca Uruguaya destacó en conferencia de presentación, la miniserie Diario de un infiltrado basado en la vida del cineasta español Miguel Herberg “quien se infiltró en la ultraderecha chilena”. Va el martes 31 y el miércoles 1° en el Centro Cultural de España.

Del país invitado, Bélgica se incluye una veintena de producciones que representan “la diversidad de sus miradas y la convivencia entre autores consagrados y nuevas voces que amplian constantemente” el horizonte creativo del cine belga. Es una muestra de la actualidad de esa cinematografía.

La programación completa del festival y su calendario se conocerán en el sitio web de Cinemateca Uruguay a partir de miércoles 25. Y ahí, como siempre, hay que armarse un itinerario bien cinéfilo, un clásico de la Semana Santa.