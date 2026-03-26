Cinco exposiciones inauguran esta semana en Montevideo: entre un homenaje, un premio y un viaje en el tiempo

Cinco exposiciones con perfiles, búsquedas y estilos muy diferentes renovarán entre jueves y viernes el mapa de arte en Montevideo, ofreciendo nuevos mundos para quienes buscan perderse entre cuadros y fotografías. El abanico va de la moda al legado de Alfredo Zitarrosa.

La principal novedad ocurrirá en el Centro de Exposiciones Subte, ubicado en la Plaza Fabini o del Entrevero, donde hoy a las 19.00 se inaugurará el 52° Premio Montevideo de las Artes Visuales, un reconocimiento municipal que reúne decenas de obras con la intención de establecer un diálogo entre presente y futuro a través de artistas consolidados y emergentes.

Para esta edición se seleccionaron 23 obras entre más de 250 postuladas, atravesadas por cuatro ejes conceptuales: “Subjetividad y transformación: cómo cambian nuestras formas de sentir, pensar y vincularnos; Inestabilidades del poder: tensiones, desigualdades, resistencias y nuevas formas de organización social; Transitar lo incierto: el desafío de vivir en un tiempo cambiante: fragilidad, riesgo, imaginación; y Sistemas, estructuras y control: obras que abordan esta temática desde lenguajes diversos (instalación, fotografía, performance, dibujo, video, escultura y arte digital)”, según detalla el comunicado oficial.

El jurado lo integraron Julissa Dura, Vladimir Muhvich y Liliana Farber y la curaduría es de Eugenia González.

Expondrán Agus Abellán, Javier Abreu, Federico Arnaud, Fernando Foglino y Niklaus Strobel, Michael Bahr, Adela Casacuberta, Casa de Balneario, Aníbal Conde y Magdalena Leite, Juan Pablo Conte, Silvina Cortés Lasalle, Luciana Damiani, Florencia Dansilio y Agustina Rodríguez Tabacco, Mayra Da Silva y Fernanda Piñeirúa, Gonzalo Delgado, Luisho Díaz, Florencia Martínez Aysa, Ian Matusevicius, Diego Morera y Sebastián Lambert, Mauricio Rodríguez Guridi, Mariza Regia, Natalia Torterolo, Diego Velazco, Fernando Velázquez, Thomas Villalba Silva.

En la inauguración de hoy se entregarán hasta cuatro premios y hasta dos menciones. Luego, la muestra se podrá visitar de lunes a sábados de 10.00 a 18.00, con entrada libre.

También hoy, pero a las 18.00 en el Museo Gurvich (Sarandí 524), se inaugurará la exposición Gloria Franchi. Espacios construidos, con curaduría de Elena O’Neill. La propuesta refleja cómo la artista, quien estuvo vinculada al Taller Torres García desde 1948 y falleció hace 13 años, construyó su propio espacio a través de la pintura y el dibujo, entre los que destacan naturalezas muertas, retratos y más.

Pensada a su vez como una suerte de homenaje a Franchi en el centenario de su nacimiento, Espacios construidos se podrá visitar en las Salas 4 y 5 del Gurvich, que abre de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 y los sábados de 11.00 a 15.00. La entrada general cuesta $ 220 para los residentes en Uruguay, que los martes pueden entrar gratis al recinto (no residentes, $ 400).

Muy cerca del Gurvich, la otra inauguración de hoy ocurrirá a las 19.00 en el Museo Torres García (Sarandí 683).

Se trata de Contemporaneidad de las brujas, una producción del fotógrafo Roberto Fernández Ibáñez que se pregunta cuántas mujeres del mundo actual podrían haber sido consideradas brujas en otro tiempo, ya sea por sus pensamientos, actividades o preferencias. El proyecto, impulsado por la inquietud acerca de la violencia de género histórica, comenzó en 2018 y en la muestra reúne a más de 40 fotos de figuras de distintos ámbitos.

El Museo Torres García abre todos los días de 10.00 a 18.00, con entradas a $ 200 para residentes y a $ 400 para los no residentes.

Retrato de Adelina Chamorro por Roberto Fernández Ibáñez. Foto: Roberto Fernández Ibáñez

Dos aperturas más ocurrirán este viernes. Una será a las 18.00 en el Museo Histórico Cabildo y lleva por título: Montevideo, moda y vida urbana en el siglo XX. Planteada como el registro de una época, la muestra, según Rosana Carrete, directora del Cabildo —que abre de lunes a viernes de 11.00 a 17.45 y los sábados de 11 a 17, con entrada libre—, es una invitación a frenar y a imaginarse las historias detrás de sus trajes y telas.

La otra tendrá lugar a las 17.00 en la Fotogalería Parque Rivera, que queda entre el lago y el Cedel Carrasco, a cielo abierto. Se trata de 90 años de Alfredo Zitarrosa: Memoria visual de un legado colectivo, una propuesta del Archivo Zitarrosa que permitirá un abordaje profundo a la figura de una de las voces más importantes de la música uruguaya, a través de como su vida, su obra y su compromiso.