Concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa con entrada libre en plena Av. 18 de Julio: cuándo es y quiénes tocan
Más de 30 artistas de diferentes estilos musicales se reunirán en abril para homenajear a Alfredo Zitarrosa, en un recital en el Centro que se podrá ver en vivo en televisión. Los detalles.
El 10 de marzo pasado, Alfredo Zitarrosa hubiera cumplido 90 años. El aniversario ha ameritado diferentes formas de recordar su legado, como una serie de notas publicadas por El País o una exposición a cielo abierto que se inaugurará el sábado en la Fotogalería Parque Rivera del Centro de Fotografía.
Pero entre todo lo hecho, la actividad central tendrá lugar en abril: un concierto con entrada libre que convocará a decenas de artistas uruguayos, que reinterpretarán su obra en un punto clave de la ciudad.
La cita será el viernes 10 de abril a las 19.30 en 18 de Julio, frente a la Sala Zitarrosa, y se reunirán más de 30 talentos de distintas generaciones y estilos. El show se realizará a pie de calle, abierto para todo público y con una gran escala. Será transmitido en vivo y en directo a través de TV Ciudad y a su vez se registrará en vivo, por lo que no se descarta una edición discográfica.
El show tendrá dirección musical de Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo, y una banda estable integrada por Federico Araújo, Martín Ibarburu y Julieta Taramasso. La apertura estará a cargo de un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli, histórico guitarrista de Zitarrosa, quien estará acompañado de Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal.
Además de todos ellos, participarán el rapero AVR, cancionistas de la nueva generación como Camila Ferrari, Lucía Romero y Sofía Alvez, artistas de la órbita tropical como Chacho Ramos y Luana, propuestas más vinculadas a la tradición carnavalera —Cuareim 1080 y Tabaré Cardozo—, la propuesta alternativa de Dani Umpi y Shuriken y otras voces de la canción de autor y los ritmos criollos como Carlos Alberto Rodríguez, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Washington Carrasco y Cristina Fernández, todos versionando —con sus estilos e improntas— el repertorio de Zitarrosa.
El evento es organizado por el Instituto Nacional de Música de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, la Sala Zitarrosa de la Intendencia de Montevideo y la Fundación y el Archivo Zitarrosa, con participación del programa Uruguay a Toda Costa del Ministerio de Turismo.
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