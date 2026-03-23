Crónica del Cosquin Uruguay 2026: el festival debutó en la Rambla con su versión más potente y ecléctica

"¿Che, se bancan el sol?”, pregunta Julián Kartún a mitad del show de El Kuelgue. “Qué suerte que nos tocó este día”, suma mientras se cubre la cara con una mano. Es domingo, son poco más de las 17.30 y la Rambla del Club de Golf ya está llena. Hace cuatro horas empezó la sexta edición del Cosquín Rock Uruguay 2026 y el clima acompaña: no hay una nube y el calor hace olvidar que el otoño acaba de empezar. Todo lo contrario al sábado.

Será Sebastián Teysera, en pleno show de La Vela Puerca, quien lo resuma mejor. “Fue una decisión certera, porque si esto pasaba ayer andaríamos todos agarrados de un arnés”, dice sobre el cambio de fecha del festival, previsto originalmente para el sábado. “Pero con la paciencia y el amor del mundo, esperamos a que escampe para poder hacerla hoy”, agrega antes de, claro, “Va a escampar”, en una de las postales más claras de una jornada de 12 horas y 30 conciertos.

Y no es solo una cuestión de sede. El festival sostuvo un nivel alto en los shows y, a la vez, mostró su edición más ecléctica. La deuda, en todo caso, sigue estando en la paridad de la grilla: de las siete artistas mujeres que actuaron, cinco lo hicieron antes de las 16.00. Florencia Núñez fue la más cercana a los horarios centrales, con un show que terminó a las 19.50.

Aun así, los nombres femeninos dejaron varios de los momentos más memorables de la jornada: Julieta Rada apostó por un repertorio candombero apoyado en clásicos del género; Flor Sakeo entregó un set arrollador y visceral, vestida de pierrot punk, y lanzó al público un muñeco que terminó despedazado en el pogo; y Núñez le dio una vuelta más enérgica y bailable a canciones como “Tengo un imán contigo”, “Millas” y “Un amor así”.

Flor Sakeo en el Cosquín Rock Uruguay 2026. Foto: Ignacio Sánchez.

En ese cruce de estilos, el escenario 360° —ubicado sobre el ingreso por las Canteras del Parque Rodó— terminó de condensar el espíritu del festival. No fue el más grande ni el más convocante, pero sí uno de los más representativos. La Rueda de Candombe y Samba Do Marcio hicieron bailar al público con enganchados de clásicos, cada uno desde su propio lenguaje.

Agarrate Catalina, por su parte, llevó la murga hacia un terreno de cruces constantes, con invitados como El Plan de la Mariposa —encargados del cierre del festival—, Christian Cary, Julieta Rada, Trotsky Vengarán y hasta Fabián “Chupete” Furtado de ReyToro.

La orquesta SUSI, dirigida por Nacho Algorta, trasladó esa lógica a otro terreno, con la música sinfónica como punto de partida. Con 22 músicos en escena, el set —que arrancó con más de media hora de retraso— avanzó como una serie de cruces: abrió con Hugo Fattoruso en sintetizador —un verdadero todoterreno, acompañando desde abajo del escenario y corriendo en busca de las partituras que el viento se llevaba—, siguió con Mandrake Wolf y Agarrate Catalina en una versión de “Amor profundo”, sumó a Ernesto Tábarez con “Jordan”, a Mariano Martínez con “Arrancacorazones” y hasta a El Reja en “Pasos al costado”. El cierre, con todos cantando “Hablando a tu corazón”, de Charly García, terminó de armar una postal improbable, y por eso mismo, perfecta.

En ese mismo espíritu, los cruces entre artistas se multiplicaron a lo largo de la jornada. Wos se sumó a La Vela Puerca para cantar “Zafar”; Sebastián “Cebolla” Cebreiro hizo lo propio con El Plan de la Mariposa en “El túnel de la vida”; Julieta Rada compartió escenario con El Kuelgue en “Carta para no llorar”; y Ricardo Mollo apareció en “Culpa”, junto a Wos.

Wos en el Cosquín Rock Uruguay 2026. Foto: Ignacio Sánchez.

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