Cosquín Rock Uruguay 2026: los 10 shows que hay que ver, desde el reencuentro de un clásico a un escenario 360°

Es uno de los grandes acontecimientos musicales del año y, por primera vez, se celebrará en la Rambla de Punta Carretas. La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay, que durante sus últimas tres entregas tuvo lugar en la Rural del Prado, apuesta por su versión más ambiciosa, con varios cambios en su formato.

Habrá una única jornada en lugar de dos, con actividad distribuida en cuatro escenarios y una grilla que ofrecerá 32 conciertos de artistas locales e internacionales. Previsto inicialmente para este sábado 21 de marzo, el festival se realizará el domingo 22, luego de que la producción anunciara su reprogramación a raíz de los pronósticos climáticos y tras “un análisis exhaustivo con especialistas en la materia”.

Según se informó, los horarios de apertura de puertas y de las bandas “se comunicarán próximamente”, aunque ya se conoce la distribución de artistas por escenario.

Las entradas siguen a la venta en RedTickets (2950 pesos para ingreso general; 6350 pesos para VIP), y en la previa, El País ofrece una guía de 10 shows destacados para orientarse en una grilla inabarcable.

Illya Kuryaki & The Valderramas

Es uno de los grandes atractivos de esta edición. Illya Kuryaki & The Valderramas, el dúo que integran Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta, volvió a escena en 2025 con la idea de un único reencuentro en el festival Buena Vibra de Buenos Aires. Pero la respuesta fue inmediata y el plan cambió: hubo más fechas y vienen de tocar en México y Colombia. Ahora llegan al Cosquín Rock Uruguay con un repertorio centrado en los clásicos que marcaron el rap en español de los noventa —“Abarajame”, “Jennifer del Estero”, “Coolo”, “Chaco”— y una banda llena de swing que incluye a los uruguayos Francisco Fattoruso y Matías Rada. Actuarán en el escenario Antel 1.

Abuela Coca

El año pasado concretaron su regreso a los escenarios en este mismo festival; ahora vuelven por la revancha. La banda que encabezan Chole Giannotti y Gonzalo Brown, ausente desde 2018 hasta ese reencuentro, llega al Cosquín con un condimento especial: en 2026 cumple 35 años. La promesa, entonces, es la de una fiesta atravesada por clásicos y energía. En 2025 ya dejaron una marca clara: pasan de la emotividad de “El artesano” y la frase “será precioso cuando se haga realidad”, a la intensidad de Chole y Gonzalo cantando “Cría cuervos” sin camiseta y en estado de arrebato. Estarán en el Antel 1.

Abuela Coca en mayo de 2025, antes del primer ensayo para el Cosquín Rock. Foto: Darwin Borrelli / El País

La Vela Puerca

La Vela Puerca regresa a un predio conocido: en diciembre celebró ahí sus 30 años ante 40 mil personas, con un show repleto de invitados y clima de fecha histórica. En su cuarta participación en el festival —y presentada como banda sorpresa—, el grupo que lidera Sebastián Teysera apostará a un repertorio de impacto inmediato. No hay margen para dudas: “El Viejo”, “Llenos de magia”, “Va a escampar” y “Vuelan palos” funcionan como columna vertebral de un recital pensado para el canto colectivo y el pogo. Tocarán en el Antel 2, con todo a favor para uno de los picos del festival.

Wos

Llegó a Montevideo hace unos días y no pasó desapercibido: estuvo en Durazno y Convención, asistió a la Rueda de Candombe y terminó improvisando en el bar La Batea. Wos, uno de los referentes del nuevo rap argentino, se presentará en el escenario Antel 1 con un formato de banda que empuja su repertorio hacia un terreno más rockero. Lo suyo es un golpe constante de energía, con canciones como “Niño gordo flaco” y “Canguro”, que crecen en vivo. Para entrar en clima, Descartable (en vivo, Estadio Racing Club) es un buen muestrario de su propuesta en los escenarios.

Ciro y Los Persas

Es una de las propuestas más efectivas para un festival como el Cosquín Rock. El público uruguayo ya lo comprobó en 2024, en la Rural del Prado: en poco más de una hora, la banda de Andrés Ciro Martínez despliega un repertorio que no da respiro. Conviven las canciones de su etapa con Los Persas —“Antes y después”, “Insisto”, “Astros”— con varios himnos de Los Piojos, como “El farolito”, “Como Alí” y “Tan solo”. El grupo actuará en el escenario Antel 2, con todo a favor para otro show de alto impacto. ¿El posible cruce? En 2019, Wos se sumó a “Pistola” en pleno show en el festival Mastai con un freestyle que luego la banda publicó en YouTube y se volvió un éxito. Tal vez se repita.

Trotsky Vengarán

Fueron parte de cinco de las seis ediciones del Cosquín Rock Uruguay y, en todas, entregaron uno de los shows más enérgicos de la jornada. El grupo de punk rock, que en 2026 cumple 35 años, no solo carga con un repertorio capaz de desatar pogos que levantan tierra —“Noche de rock”, “Más allá o más acá” y “No me digas que no” son prueba—, sino que activa un ritual inmediato: apenas suena el primer acorde distorsionado, banderas de Nacional, Peñarol, Uruguay y del clásico el diablo sonriente que se volvió su emblema copan las primeras filas. Tocarán en el escenario Antel 2 y seguramente presenten canciones de su inminente nuevo disco.

Trotsky Vengarán hoy: Juan Pablo Granito, Guillermo Peluffo, Hugo Díaz y Cuico Perazzo. Foto: Difusión

Louta

En setiembre cerró el festival Buena Vibra, en la carpa de Sitio, y dejó al público extasiado. El argentino salió a escena acompañado por bailarines y una propuesta atravesada por el teatro físico, y la respuesta fue tan entusiasta que incluso modificó la lista de canciones en pleno show. A su repertorio —con “Ayer te vi”, “La forma de tus huesos” y “No sé quién sos” como puntos altos— le sumó guiños a la cumbia, con “Hace calor”, y al reggaetón, con “Noche de sexo”. El leitmotiv fue claro: “El baile es una vida, la vida es baile también”, tomado de “Lo mejor de lo mejor”, y llevado al extremo. Actuará en el escenario Pilsen y conviene no perdérselo.

Julieta Rada

La artista, que reparte su vida entre Nueva York y Montevideo, actuará en el Antel 1 con un repertorio centrado en Candombe, su disco de 2024, donde reimagina ocho clásicos del género, como “Birincunyamba”, “Se abre el portón” y “Llamando”. Fue nominado a los Latin Grammy 2025 como mejor álbum folclórico y se presentó en el Teatro Solís con entradas agotadas. El show fue registrado y luego se convirtió en el disco Candombe (en vivo), una buena muestra de su energía en escena.

Julieta Rada. Foto: Eugenio Chiavassa, Alma Sevilla Hansen

Florencia Núñez

La máxima ganadora de los últimos Premios Graffiti llegará al escenario Pilsen con Fe, el álbum que la consagró como compositora y solista del año. El repertorio incluirá “Las vueltas”, su colaboración con Jorge Drexler —premiada como tema del año—, junto a otros puntos altos como “Lo canté”, “Un amor así” y “Buena suerte”. El show también abarcará canciones de discos anteriores, como Porque todas las quiero cantar y Palabra clásica, que la consolidaron como una de las figuras de la nueva canción uruguaya. De Palabra clásica se espera “Pacto”, ideal para el coro colectivo con su estribillo luminoso.

Escenario 360°

La programación del escenario Brou merece un destaque propio. Es la principal novedad de esta edición y promete varias de las postales del festival. No solo por su disposición y la variedad estilística, sino también porque buena parte de sus propuestas sugieren la participación de invitados. La grilla estará formada por la murga Agarrate Catalina, la Rueda de Candombe, Samba do Marcio, la orquesta SUSI —dirigida por Nacho Algorta—, Ilán Amores, Miel y DJ Sanata. Conviene darse una vuelta cada tanto para dejarse sorprender. Lo vale.