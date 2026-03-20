Horarios del Cosquín Rock Uruguay 2026: cuándo empieza cada show este domingo 22 de marzo en la Rambla

Se conoció el detalle que faltaba para la inminente sexta edición del Cosquín Rock Uruguay: el horario de cada uno de los shows que tendrán lugar este domingo 22 de marzo en la Rambla de Punta Carretas.

Decenas de conciertos se repartirán entre cuatro escenarios: dos centrales (los Antel, uno al lado del otro), uno aparte (el Pilsen) y una novedad que tendrá formato 360° (el BROU). El primero de todos los recitales será el de la cantante argentina Manu Martínez, a las 13:45 en el escenario Pilsen, mientras que el último en salir a escena será DJ Sanata, a las 00:20 en esta propuesta 360°.

Así, el Cosquín —que fue reprogramado del sábado al domingo por los pronósticos meteorológicos adversos— se desarrollará entre las 13:00 y la 01:00. Las entradas adquiridas para la fecha original conservan validez sin necesidad de hacer ningún cambio, mientras que aquellos que quieran solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo hasta mañana 21 de marzo a las 13:00, a través del mail hola@redtickets.uy.

Además, quienes no puedan ir pero quieran darle su entrada a alguien más, también podrán hacerlo sin necesidad de cambiar los datos. A su vez, quedan entradas en venta en Redtickets.

Con la nueva grilla, dos bandas anunciadas para la fecha original no podrán estar: los argentinos de Silvestre y la Naranja y los uruguayos de Cuatro Pesos de Propina. Además, hubo movimientos para reorganizar los escenarios, lo que explica por ejemplo que Trotsky Vengarán vaya a estar en el escenario Pilsen y no en el Antel, como se había anunciado originalmente.

Todos los horarios del Cosquín Rock Uruguay 2026

ESCENARIO ANTEL 1

14:30 - Camila Ferrari

15:30 - Julieta Rada

17:10 - El Kuelgue

19:15 - YSY A

21:05 - Wos

23:00 - Illya Kuryaki and the Valderramas

ESCENARIO ANTEL 2

15:00 - Malapraxxis

16:10 - Abuela Coca

18:10 - La Vela Puerca

20:05 - Divididos

21:55 - Ciro y Los Persas

00:00 - El Plan de la Mariposa

Divididos en la presentación de su nuevo disco. Foto: Ignacio Arnedo

ESCENARIO PILSEN

13:45 - Manu Martínez

14:35 - La Santa

15:35 - Camionero

16:25 - Kapanga

17:25 - Koino Yokan

18:15 - Flor Sakeo

19:10 - Florencia Núñez

20:15 - Tussiwarriors

21:05 - Milongas Extremas

22:20 - Louta

23:35 - Trotsky Vengarán

ESCENARIO BANCO REPÚBLICA 360°

14:00 - Miel

15:10 - Ilan Amores

16:30 - Rueda de Candombe

17:40 - Samba do Marcio

19:50 - Agarrate Catalina

21:50 - Nacho Algorta y la Susi

00:20 - DJ Sanata