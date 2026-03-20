Horarios del Cosquín Rock Uruguay 2026: cuándo empieza cada show este domingo 22 de marzo en la Rambla
Se confirmaron los horarios de todos los recitales del Cosquín Rock Uruguay, que se reprogramó por los pronósticos y se realizará este domingo en la Rambla de Punta Carretas. Dos bandas no estarán.
Se conoció el detalle que faltaba para la inminente sexta edición del Cosquín Rock Uruguay: el horario de cada uno de los shows que tendrán lugar este domingo 22 de marzo en la Rambla de Punta Carretas.
Decenas de conciertos se repartirán entre cuatro escenarios: dos centrales (los Antel, uno al lado del otro), uno aparte (el Pilsen) y una novedad que tendrá formato 360° (el BROU). El primero de todos los recitales será el de la cantante argentina Manu Martínez, a las 13:45 en el escenario Pilsen, mientras que el último en salir a escena será DJ Sanata, a las 00:20 en esta propuesta 360°.
Así, el Cosquín —que fue reprogramado del sábado al domingo por los pronósticos meteorológicos adversos— se desarrollará entre las 13:00 y la 01:00. Las entradas adquiridas para la fecha original conservan validez sin necesidad de hacer ningún cambio, mientras que aquellos que quieran solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo hasta mañana 21 de marzo a las 13:00, a través del mail hola@redtickets.uy.
Además, quienes no puedan ir pero quieran darle su entrada a alguien más, también podrán hacerlo sin necesidad de cambiar los datos. A su vez, quedan entradas en venta en Redtickets.
Con la nueva grilla, dos bandas anunciadas para la fecha original no podrán estar: los argentinos de Silvestre y la Naranja y los uruguayos de Cuatro Pesos de Propina. Además, hubo movimientos para reorganizar los escenarios, lo que explica por ejemplo que Trotsky Vengarán vaya a estar en el escenario Pilsen y no en el Antel, como se había anunciado originalmente.
Todos los horarios del Cosquín Rock Uruguay 2026
ESCENARIO ANTEL 1
14:30 - Camila Ferrari
15:30 - Julieta Rada
17:10 - El Kuelgue
19:15 - YSY A
21:05 - Wos
23:00 - Illya Kuryaki and the Valderramas
ESCENARIO ANTEL 2
15:00 - Malapraxxis
16:10 - Abuela Coca
18:10 - La Vela Puerca
20:05 - Divididos
21:55 - Ciro y Los Persas
00:00 - El Plan de la Mariposa
ESCENARIO PILSEN
13:45 - Manu Martínez
14:35 - La Santa
15:35 - Camionero
16:25 - Kapanga
17:25 - Koino Yokan
18:15 - Flor Sakeo
19:10 - Florencia Núñez
20:15 - Tussiwarriors
21:05 - Milongas Extremas
22:20 - Louta
23:35 - Trotsky Vengarán
ESCENARIO BANCO REPÚBLICA 360°
14:00 - Miel
15:10 - Ilan Amores
16:30 - Rueda de Candombe
17:40 - Samba do Marcio
19:50 - Agarrate Catalina
21:50 - Nacho Algorta y la Susi
00:20 - DJ Sanata
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