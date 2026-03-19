El festival Cosquín Rock Uruguay 2026 cambia de fecha: el motivo, cuando será y el comunicado de la producción

El Cosquín Rock Uruguay 2026 cambió de fecha y finalmente no se realizará este sábado 21 de marzo. La sexta edición del festival, prevista para la Rambla de Punta Carretas, fue reprogramada debido al pronóstico meteorológico adverso y se llevará a cabo el domingo 22, según confirmó la producción este jueves.

La decisión se oficializó a través de un comunicado difundido en redes, luego de una jornada marcada por la incertidumbre en torno a las condiciones climáticas. Desde la organización señalaron que el objetivo es “cuidar al público, a los artistas y a todos los que hacen posible el festival”.

El cambio ya había sido anticipado en la mañana, cuando la producción informó que se encontraba “monitoreando de cerca la situación meteorológica” antes de tomar una resolución. En la misma línea, el miércoles la conductora María Noel Minozzo, de Cosquín Rock Radio Uruguay, había advertido que existía la posibilidad de trasladar el evento al domingo, escenario que finalmente se concretó.

En la tarde del jueves, la producción confirmó el cambio de fecha a través de un nuevo comunicado difundido en redes. "Cosquín Rock Uruguay es pura manija y experiencia por eso queremos garantizar el cuidado y la experiencia para que la sexta edición sea puro disfrute", se informó.

"Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con especialistas en la materia, y con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para nuestro público, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo. Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza con su público, estarán presentes en esta sexta edición", se agrega.

"Las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket", se completa. Quienes quieran comprar entradas pueden hacerlo a través de RedTickets. Esta es la tercera tanda de venta de ingresos y hay dos opciones: entrada general por 2950 pesos e ingreso VIP por 6350 pesos. El VIP ofrecerá un espacio preferencial con acceso exclusivo, degustación de comidas y bebidas, zonas de descanso, estacionamiento y regalos.

Según se informó, los horarios de apertura de puertas y de las actuaciones de bandas se "comunicarán próximamente" del festival. Lo que está anunciado es que el evento del domingo se dividirá en cuatro escenarios, uno de ellos en formato 360°.

Ciro y los Persas en el Auditorio Nacional del Sodre. Foto: Mauricio Rodríguez.

La grilla reúne 32 proyectos locales e internacionales, entre los que destacan Illya Kuryaki & The Valderramas —el dúo integrado por Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta—, Ciro y los Persas, Wos y Divididos. También incluye a referentes locales como La Vela Puerca, Trotsky Vengarán, Cuatro Pesos de Propina y Abuela Coca.

La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026

Abuela Coca

Agarrate Catalina

Camila Ferrari

Camionero

Ciro y Los Persas

Cuatro Pesos de Propina

DJ Sanata

Divididos

El Kuelgue

El Plan de la Mariposa

Florencia Núñez

Flor Sakeo

Ilan Amores

Illya Kuryaki and the Valderramas

Julieta Rada

Kapanga

Koino Yokan

La Santa

La Vela Puerca

Louta

Malapraxxis

Manu Martínez

Miel

Milongas Extremas

Rueda de Candombe

Samba do Marcio

Silvestre y La Naranja

Nacho Algorta y La Susi

Trotsky Vengarán

Tussiwarriors

Wos

YSY A

Cosquín Rock Uruguay 2025. Foto: Difusión.

¿Cómo será la pronóstico del tiempo para el sábado 21 de marzo?

Tras las lluvias registradas a comienzos de semana, el pronóstico anticipa un nuevo episodio de inestabilidad para el sábado, con precipitaciones y tormentas asociadas al ingreso de un frente frío. El meteorólogo José Serra señaló a El País que el cambio de condiciones comenzará hacia la medianoche del viernes y dará paso a una jornada con lluvias persistentes, cielo cubierto y viento.

En la misma línea, Mario Bidegain advirtió sobre “montos muy importantes” de precipitación acumulada en la semana, con registros de entre 100 y 200 milímetros en el suroeste. Por otra parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología coincide con este escenario y prevé una alta probabilidad de lluvias para el sábado, con temperaturas entre 20° y 26°.