¿Qué hay para hacer esta semana? El Cosquín Rock toma la Rambla, vuelve "Peaky Blinders" y hay varios estrenos

Este domingo llegan los Premios Oscar 2026 y con ellos se pone en marcha una nueva semana de actividades culturales para todos los gustos. La lista incluye la vuelta del Cosquín Rock y de Cillian Murphy como Tommy Shelby, ahora en una película de Netflix.

Además, Sergio Blanco estrena obra con la Comedia Nacional y hay más novedades en cines, teatros y salas de conciertos. Repasamos los planes más destacados para hacer entre el 15 y el 21 de marzo.

“Proyecto Fin del Mundo” y más estrenos para los cines

El estreno más destacado en cines es Proyecto Fin del Mundo, de Phil Lord (Comando espacial, La gran aventura Lego), con Ryan Gosling como un profesor que se despierta en una nave espacial y tiene que liderar una misión para salvar la Tierra de la extinción. También se estrenan las animaciones David y Pinocho; una de acción, Turbulencia: pánico en el aire; y lo último de Paolo Sorrentino, La Grazia: la belleza de la duda, donde un presidente empieza a dudar sobre decisiones importantes. Y habrá funciones especiales de Royal Ballet: Woolf Works (17), Dhurandhar The Revenge (19) y La enfermedad de la muerte (18 y 19).

Sergio Blanco con la Comedia y otras obras de teatro

La gran novedad teatral es El síndrome de Stendhal, escrita y dirigida por Sergio Blanco, que se pone al frente de la Comedia Nacional; desde el sábado en la Zavala Muniz. Hoy y los próximos domingos está Ida, la madre de internet, en Sala Lazaroff (para niños); el martes hay función de Birdland en Sala Verdi, de jueves a domingo va La Celestina en la Delmira Agustini, y el viernes y sábado se puede ver Cirkus Life en el Auditorio Nelly Goitiño. El viernes repone Un poco de suerte en la Alianza, y el sábado llega 404. Self Not Found a la Balzo. Sábado y domingo son las funciones de Suavecita en El Galpón.

Música de todos lados en las salas de Montevideo

Las citas musicales incluyen Studio Ghibli Sinfónico (17) y Un Poco de Ruido (20) con entradas agotadas, y varias opciones para las que aún hay tickets. El jueves llegan la Fiesta ¡FA! al Teatro de Verano, Muerdo a MMBox, Francisco Fattoruso y Mateo Ottonello a Sociedad Urbana Villa Dolores (donde el viernes toca Hugo Fattoruso), y la violinista Michelle Kim y la pianista uruguaya Andrea Fostik a la Zitarrosa. Hoy están Nasa Histoires en Sala del Museo y D.R.I. en Live Era, que el martes tendrá a Nile. El viernes, Diego Presa y Juan Pablo Fernández en la Sala Balzo, y el sábado, la Ossodre en el Auditorio.

Cosquín Rock Uruguay, en la Rambla y con todo en un día

Además de los recitales en salas convencionales, la semana tendrá un evento musical excluyente: el Cosquín Rock Uruguay, que presentará varias novedades.

Para empezar, será en un solo día, el sábado 21 desde las 15.00. Además, se mudará a la Rambla de Punta Carretas, donde la música se repartirá en cuatro escenarios y ya no en dos (como lo hacía en la Rural). Y uno de esos escenarios será 360°. Allí estarán Agarrate Catalina, DJ Sanata, Ilan Amores, Miel, Nacho Algorta y la SUSI, Rueda de Candombe y Samba do Marcio. Camionero, Cuatro Pesos de Propina, Florencia Núñez. Flor Sakeo, Kapanga, Koino Yokan, La Santa, Louta, Manu Martínez, Milongas Extremas, Silvestre y la Naranja y Tussiwarriors ocuparán otro de los escenarios, mientras que en los dos principales se repartirán Abuela Coca, Camila Ferrari, El Kuelgue, Illya Kuryaki and the Valderramas, Julieta Rada, Wos e YSY A, y La Vela Puerca, Ciro y los Persas, Divididos, El Plan de la Mariposa, Malapraxxis y Trotsky Vengarán. Quedan entradas en Redtickets.

El regreso más esperado y una serie filmada en Uruguay

La película de Peaky Blinders, El hombre inmortal, es uno de los acontecimientos del año en streaming. Se estrena este viernes en Netflix y marca el regreso de Cillian Murphy al personaje de Tommy Shelby. Pero no es, el único estreno destacado de la semana. El jueves, HBO Max lanzará la segunda temporada de Máxima, la serie sobre el camino en la realeza de la argentina Máxima Zorreguieta. Y el viernes llegan a Prime Video la serie Amor animal, filmada en parte en Montevideo y con un elenco juvenil que incluye a la uruguaya Evitta Luna; y la temporada 2 de la hilarante Deadloch. Habrá más.