Semana de la Cerveza 2026: todos los shows nacionales e internacionales de este año y dónde comprar entradas

Llega Semana de Turismo y con ella, uno de los paseos musicales más tradicionales de todo el país: la Semana de la Cerveza, que durante varios días llena de recitales el anfiteatro del Río Uruguay, escenario de conciertos de todo tipo. Este año la grilla combinará, como de costumbre, artistas locales y extranjeros con un perfil esencialmente cumbiero, aunque habrá variedad.

La actividad irá desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, y las entradas se podrán conseguir a través de Redtickets. La venta iniciará hoy a mediodía y los precios de los tickets para el anfiteatro estarán por encima de los 300 pesos. Además, habrá abono semanal para poder acceder a todas las veladas.

La apertura de la Semana de la Cerveza será con la elección de la Reina y con las presentaciones en vivo de la folclorista Catherine Vergnes, una representante sanducera, y el referente de la charanga Lucas Sugo.

El domingo 29 estarán los locales de La Huella y luego Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo, con el cierre reservado para los argentinos de Los Tequis.

El lunes 30 también habrá representación argentina con Los Roze y Max Carrara, mientras que el cierre estará a cargo de Márama y la apertura, en manos de la cantante Juliana.

El martes 31 llegarán Carol y La Nueva Era, y una novedad: el espectáculo del programa de cumbia argentino Un Poco de Ruido, que ya ha llegado al Antel Arena y que aquí recibirá invitados sorpresa.

El miércoles 1° de abril se presentarán Socio Fundador, Luana, Chacho Ramos y Ángela Leiva, mientras que el jueves 2 será rockero con las bandas Elemental, Cruzando el Charco y Ciro y Los Persas.

El viernes el Anfiteatro adquirirá un perfil más rapero y urbano, con presentaciones del grupo local Antagónica, una serie de freestylers internacionales en la que destaca el español Arkano, además de los argentinos Mecha, Larrix, RepliK y de campeones nacionales —todo en el marco de los 10 años de la competencia DARK Jail— y la jefa del trap argentino, Cazzu.

El sábado 4 llegarán La Cura, el productor argentino Big One y Paulo Londra, y el cierre del domingo estará reservado a un espectácul de corte más infantil y familiar basado en el fenómeno de Netflix, Las guerreras K-pop. El show se llama Cazadoras Doradas - Guerreras del K-pop.