Afro Latin Fest debuta en José Ignacio: fecha, grilla, precios y cómo ver a Yosvany Terry y Aymée Nuviola

Una celebración de las raíces afrolatinoamericanas a través de recitales, jams y masterclasses. Eso es lo que propone la primera edición de Afro Latin Fest, que se celebrará este viernes 13 y sábado 14 de marzo en Las Musas (de José Ignacio). El festival contará con artistas locales e internacionales, los shows comenzarán a las 19.30 y se extenderán hasta la medianoche.

Las entradas están a la venta en RedTickets y hay dos modalidades: el ingreso por jornada cuesta 2500 pesos, mientras que el abono por ambos días se vende a 4000 pesos.

La apertura del festival estará en manos del bajista argentino Seba Tozzola, quien actuará con su proyecto Trío de la Plata, que conforma junto a Tomás Farés y Tomás Babjaczuk, y que ofrecerá un repertorio instrumental de candombes y milongas.

Luego llegará el turno del cubano Yosvany Terry, quien se presentará con el Afro-Caribbean Quintet que lidera. El músico, que ha tocado con figuras como Chick Corea, Chucho Valdés y Fito Páez, es un referente de la unión entre la tradición afrocubana y el jazz. Su disco New Throned King (2014) es un buen punto de entrada a su universo artístico.

Más adelante, Jam de la Costa, el proyecto que encabeza Hernán Peyrou, tomará el protagonismo. Julieta Rada será la invitada especial, y el repertorio girará en torno a Candombe, el álbum nominado al Latin Grammy donde la artista reimagina ocho clásicos del repertorio candombero junto a invitados como Facundo Balta, iLe y Fito Páez.

El cierre de la jornada inaugural quedará en manos del DJ Fede Schrager, quien promete un set de “grooving roots”.

Julieta Rada. Foto: Eugenio Chiavassa, Alma Sevilla Hansen

El sábado, la actividad iniciará con Claudio Martínez, integrante de la cada vez más popular Rueda de Candombe. En esta ocasión, el músico se presentará al frente de Claudio Martínez Group, formación integrada por diez músicos, entre ellos figuras como Martín Ibarburu, Darwin Silva y Alejandro Luzardo. El repertorio se centrará en Tiempo de Andar, su disco editado en 2024.

Luego llegará el turno de la cantante Aymée Nuviola. La artista, que alcanzó proyección internacional tras interpretar a Celia Cruz en la serie biográfica Celia (disponible en Prime Video), se presentará junto a Afro-Latin All Stars. Durante el concierto repasará su repertorio reciente, marcado por la fusión entre son, timba y jazz latino. Para acercarse a su trabajo, un buen punto de entrada es Sesiones desde la Loma, publicado en enero en YouTube. El registro captura el swing que caracteriza sus presentaciones.

La jornada del sábado cerrará DJ Zuker, figura de la escena electrónica argentina. El músico, que es parte del proyecto Poncho y se ha presentado en numerosas ocasiones en Punta del Este ofrecerá un set acorde a la estética del festival.

Afro Latin Fest continuará con su actividad el lunes, con una masterclass a cargo de varios de los protagonistas del festival, como Yosvany Terry, Jesús Díaz y Osmany Paredes. El taller se realizará entre las 10.00 y las 13.00 en el Centro Cultural Maldonado Nuevo (Calle Luis Alberto de Herrera y Agapito Parera), y la entrada será gratuita.

La inscripción se realiza comunicándose al 092 191 970, de 9.00 a 19.00. Los cupos son limitados y se requieren conocimientos musicales previos. El evento es co-organizado por el festival y la Intendencia de Maldonado.