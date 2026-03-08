El sonido de un piano Steinway de cola en la sierra de Carapé a puro jazz, tango, Mozart y Chopin

Un hombre y su piano. Así lo sienten quienes lo han frecuentado en vivo, en sus periódicas venidas a su país de nacimiento, Uruguay, pues sus compromisos lo llevan hoy por muchos escenarios del mundo. Pero este último concierto de enero 2026 fue diferente. “Voy a poner un piano Steinway en medio de la sierra, del silencio, y voy a dar un concierto allí” me dijo con un entusiasmo contagioso allá por diciembre. Su vínculo con el fabricante norteamericana de pianos —él es “Steinway Artist” desde 2014— le permitía ubicar en la soledad de la sierra de Carapé, junto a los halcones, los viñedos, las vacas, los caballos y el olor a bosta, uno de los instrumentos más completos, sublimes y delicados que se fabrican —Steinway domina el mercado de los pianos finos de concierto junto a la japonesa Yamaha.

Quizá lo llevarían hasta allí en helicóptero. El primer problema fue conseguirlo. Los amigos uruguayos ayudaron (“no hay muchos Steinway en Uruguay, encontramos uno en José Ignacio” cuenta Facundo de Almeida). El lugar, Sacromonte, lo eligió Casenave por ser uno de los 100 mejores hoteles boutique del mundo. Todo iba según lo planeado, pero el clima anunciaba lluvias. Se pospuso una semana, una bendita semana donde el pianista debió quedarse en la sierra, aislado de todo. Era ideal para componer. En ese silencio acompañado por los pájaros, compuso dos piezas que estrenaría el día del concierto, “Sacromonte” y “Bio”. El día llegó y el público llenó el lugar que tenía a la sierra como escenario natural. La luz crepuscular fue perfecta. Había una comunión única entre naturaleza, expectativa, silencio, luz en fuga, y un piano. Es un hombre que hace del piano una extensión de su cuerpo, que se funde en él y cuyas manos y dedos apenas pueden ser percibidos en el gesto por la velocidad de la ejecución, o se convierten en imanes de la vista cuando esa ejecución se enlentece, dulce, calma. El 90% fue improvisación. Jazz, tango, Chopin o Mozart. Los Latin Grammy que ha ganado han tratado de encasillarlo. Imposible. Su creación es única. Un hombre y su piano.

Gustavo Casenave (Ozzo Films)