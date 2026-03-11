Qué famoso artista uruguayo abrirá el show de Bryan Adams y cómo se reubicaron las entradas en el Antel Arena

El concierto de Bryan Adams está cada vez más cerca. El reconocido cantante canadiense se presentará este viernes en el Antel Arena, y no en el Estadio Centenario, como se había anunciado originalmente; la producción, a cargo de AM, informó cambios logísticos e insiste en que la nueva locación favorecerá la experiencia.

Como artista independiente, ya sin contrato con ninguna discográfica, el cantante y compositor vendrá a presentar Roll With the Punches, el disco rockero que lanzó el año pasado y que habla de cómo seguir adelante sin importar qué desafío nos ponga la vida.

El recital será este viernes 13 de marzo a las 21.00 y las entradas ya están agotadas.

Qué pasa con las entradas para Bryan Adams

Aquellos que tenían entradas VIP serán ubicados en el sector B del Antel Arena, bien próximo al escenario. Los que habían comprado platea estarán en los sectores A, C y E, mientras que los que tenían su lugar en el primer anillo de la Tribuna Olímpica también estarán en campo (en espacios del D al I).

Quienes tengan entradas para los sectores Q, R, S, T, U y V del anillo 2 de la Olímpica estarán en el nivel 1 del Antel Arena. Quienes tengan entradas también para el anillo 2, pero para los tramos L, M, N, O, P, W, X, Y, Z, A, estarán en los sectores 106, 112, 301, 302, 303, 315 y 316 del Antel (nivel 1 y 2).

Los sectores para ver a Bryan Adams en el Antel Arena. Foto: AM Producciones

Finalmente, las entradas del anillo 3 servirán para el Nivel 3.

Todas las entradas adquiridas conservan validez y no es necesario hacer ningún cambio o trámite para ir al concierto. Aquellos que quieran solicitar la devolución del dinero por no poder ir, deberán hacerlo a través del mail soporte@reduts.com.uy entre el 16 y el 23 de marzo inclusive.

Las puertas del Antel abrirán a las 19.30 y se sugiere llegar temprano, informó AM, porque el concierto comenzará de manera puntual.

La otra novedad es que se anunció quién será el artista invitado para abrir el show: el cantante y compositor pop Bautista Mascia, famoso no solo por su era al frente de la banda TocoParaVos sino por haber ganado una edición de Gran Hermano Argentina.