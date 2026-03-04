El show de Bryan Adams en Uruguay cambia de lugar: dónde se hará y cómo se reubicarán los sectores

La cuarta visita del canadiense Bryan Adams a Montevideo, tendrá nuevo escenario, anunció la productora encargada del espectáculo.

En octubre de 2025 se anunció que el creador de hits como "Heaven", "Summer of '69" y "(Everything I Do) I Do It For You", se presentaría el 13 de marzo en el Estadio Centenario, en el marco de su gira mundial Roll With The Punches que comenzó en mayo de 2025. Este miércoles, la productora anunció el cambio de locación para el show. que tiene entradas agotadas, según se informa en la página de la ticketera, RedUts.

Bryan Adams ya estuvo en Uruguay en tres oportunidades: en marzo de 2007 actuó en el Centenario, en abril de 2008 en el Teatro de Verano, y en octubre de 2019 en el Antel Arena. Su cuarto show en Montevideo volverá a hacerse en el Antel Arena, anunció la productora a través de un comunicado.

"Debido a ajustes logísticos el show cambia de escenario. Nueva locación: Antel Arena. El día y horario se mantienen", anunciaron desde la productora. También se informó que las entradas adquiridas conservan total validez y no se debe hacer ninguna gestión por el cambio de lugar.

Bryan Adams. Foto: Archivo. Foto: Steven Stanley

"Al momento de llegar al recinto según la entrada adquirida serán reubicados", agrega el comunicado, sin especificar detalles.

Además se informó que para quienes no puedan concurrir al show, el plazo de devolución será del 16 al 23 de marzo inclusive. Para hacerlo efectivo, hay que comunicarse con el correo electrónico: soporte@reduts.com.uy, durante el plazo antes mencionado y solicitar dicha devolución.

El último concierto del músico en Uruguay, en octubre de 2019, sirvió para presentar el álbum Shine a Light, además de repasó sus grandes éxitos. Ahora regresa con nuevo disco, y una selección de canciones que ya conocen todos sus fanáticos.