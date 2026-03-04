BTS lanza "Arirang" y llega a cines de Uruguay: fechas de las funciones, precios y cómo comprar las entradas

Cada vez se conocen más detalles sobre el regreso de BTS. Este martes, la banda surcoreana reveló el tracklist —la lista oficial de canciones— de su nuevo disco, Arirang, el trabajo que marca su vuelta tras casi cuatro años sin lanzamientos conjuntos y que reencuentra al grupo con su base global de seguidores, conocida como Army.

El álbum incluirá 14 canciones y, en su mayoría, presentará títulos en inglés. El recorrido comienza con “Body to Body” y continúa con “Hooligan”, “Aliens”, “FYA” y “2.0”. La lista sigue con “No. 29”, “SWIM” y “Merry Go Round”, para luego dar paso a “NORMAL” y “Like Animals”. Sobre el tramo final aparecen “they don’t know ‘bout us”, “One More Night”, “Please” e “Into the Sun”, que cierra el disco.

Arirang contará con la participación de productores de alcance internacional. Entre los nombres confirmados figuran Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker —líder de Tame Impala— y Ryan Tedder, entre otros. La producción, de perfil diverso, anticipa un sonido con múltiples influencias y proyección global.

En diálogo con TMZ, Diplo se refirió al proyecto en términos enfáticos. “Me siento muy afortunado de poder hacerlo porque he estado trabajando durante, ya sabes, tres décadas, y colaborar con un grupo como BTS y que confíen en mí para hacer música increíble… Honestamente, va a impactar al mundo. Es el álbum más loco de todos”, señaló el DJ estadounidense.

El grupo —integrado por RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga— participó activamente en la producción y composición de las canciones, con créditos registrados en los 14 temas del disco. Según detalló Diplo, quien intervino en cinco de las piezas, se trata de “uno de los proyectos más grandes” de su carrera. “Sí, va a ser lo más grande que he hecho. Estoy muy feliz de ser parte de esta cultura”, aseguró.

El lanzamiento oficial de Arirang está previsto para el viernes 20 de marzo. Un día después, el grupo celebrará su regreso con un concierto masivo desde el estadio Gwanghwamun, en Seúl, que será transmitido en vivo para todo el mundo a través de Netflix. Titulado BTS. El Comeback en vivo: Arirang, el especial podrá verse en Uruguay el sábado 21 de marzo a las 08.00. En paralelo, la plataforma estrenará un documental centrado en el proceso de grabación del álbum.

Esa no será la única novedad en torno al grupo. En cines de distintas ciudades se proyectarán las dos primeras fechas de la gira mundial de presentación del disco, que marcará el debut de la banda en Latinoamérica. Aunque Uruguay no integra el itinerario de conciertos, el público local podrá seguir esas presentaciones en salas de Movie Montevideo.

La primera proyección será el sábado 11 de abril y tendrá dos funciones, a las 16.00 y a las 19.30. El concierto corresponde a la fecha en el estadio Goyang, en Corea del Sur. Una semana más tarde, el sábado 18 de abril, se exhibirá el show que el grupo ofrecerá en el Tokyo Dome, en Japón, también con funciones a las 16.00 y a las 19.45.

Las entradas para ambas jornadas ya están a la venta en la web y en boleterías de Movie. Cuestan 600 pesos.