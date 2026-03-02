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Entradas para ver a Ricky Martin en Uruguay: de $ 4.264 a $ 22.440, todos los precios y cómo comprarlas

Comenzó la preventa de entradas para el concierto de Ricky Martin, que será el 7 de abril en el Antel Arena. Todos los detalles y cuándo se habilita la venta general.

El País
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02/03/2026, 15:03
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Ricky Martin
Ricky Martin en vivo.
Foto: Leandro Comisarenco / Difusión

Este lunes a las 14.00 comenzó la preventa de entradas para el show que Ricky Martin dará el martes 7 de abril en el Antel Arena. Será la tercera presentación del puertorriqueño en ese escenario, donde ya actuó en 2020 y en 2023, en esa ocasión en una versión sinfónica.

Ahora, Ricky Martin llega con una gira que recorrerá parte de la región, con fechas ya anunciadas en Asunción del Paraguay y Buenos Aires. De las tres paradas confirmadas, la de Montevideo será la primera y en apenas una hora de venta disponible, varios sectores del venue van camino a agotarse.

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La preventa que ya está activa es exclusiva con tarjetas de crédito BBVA.

La venta general se iniciará este martes a las 14.00, con todos los medios de pago, o cuando se agote el stock. Siempre a través de Tickantel o la web del Antel Arena.

Precios para ver a Ricky Martin en Uruguay

Los precios van desde $ 4.264 a $ 22.440.

El sector de $ 22.440 se ubica alrededor de la pasarela que se inserta en el campo. Los costos de los otros sectores de campo son: $ 18.513, $ 14.586, $ 13.464, $ 12.342, $ 10.098 y $ 8.976.

En cuanto a las tribunas, en el Nivel 1 hay varios sectores en un rango entre $ 7.854 y $ 11.220. Y en el segundo nivel, todos los asientos valen $ 4.264.

Ricky Martin
Ricky Martin en vivo.
Foto: Leandro Comisarenco

Según la producción, a cargo de 6Pasos y Piano Piano, "el show cuenta con un despliegue técnico y visual impresionante, que incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que transforman el escenario en cada canción". A eso se le suman la banda y siete bailarines que acompañan a Ricky Martin, una de las grandes estrellas de la música latina, que ya prepara su regreso y un nuevo capítulo: está trabajando en un disco nuevo y, al mismo tiempo, reinventando sus clásicos para un proyecto que, según dijo, saldrá pronto.

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