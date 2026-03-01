La K'onga anuncia su vuelta a Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas para el recital

La K'onga prepara su regreso a Uruguay. El grupo cordobés, que en enero se presentó en el Enjoy Punta del Este, volverá a Montevideo para repasar una serie de éxitos que lo consolidaron como uno de los nombres centrales del cuarteto actual, entre ellos “El mismo aire”, “Universo paralelo” y “Ya no vuelvas”.

El proyecto encabezado por Diego Granadé, Pablo Tamagnini y Nelson Aguirre actuará el sábado 8 de agosto en el Antel Arena, el estadio cerrado donde el año pasado registró En vivo en Uruguay, un EP de siete canciones que funciona como testimonio de su vínculo con el público local. Aquel trabajo incluyó colaboraciones con artistas uruguayos como Gerardo Nieto, Lucas Sugo y Matías Valdez.

Las entradas ya están a la venta en Tickantel y los precios van de 1500 a 4300 pesos. Hay 2x1 para socios de Club El País. Esta será la tercera vez que el grupo se presentará en el Antel Arena: además de su show del año pasado, se presentaron en el estadio cerrado en 2023, cuando llegó a Montevideo para celebrar sus 20 años de carrera.

La banda atraviesa una etapa de consolidación y celebración de su obra. Además del EP grabado en Montevideo, en el último año editó otros dos discos registrados en directo: En vivo Estadio Vélez y En vivo Buenos Aires. “Ahora el género es de los más fuertes del país”, le dijo Diego Granadé a El País el año pasado. “Que nos hayan descubierto después de 20 años está buenísimo. Nosotros estábamos esperándolo. Capaz que más de pendejo te mareás un poco. Ahora estábamos preparados”.

“Estábamos listos, con el repertorio de más de 60 o 70 temas para regalarle a la gente, con nuestro objetivo de que la música, de que nuestra música, rompa barreras. Y ha pasado. Así que nada, estamos felices. Fue en el momento que tenía que ser”.