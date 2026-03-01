Cancelan show de Paulo Londra en Uruguay: el motivo y cómo y hasta cuándo será la devolución de las entradas

El show de Paulo Londra en Uruguay se canceló. El cantante argentino, autor de éxitos como “Adán y Eva”, “Nena maldición” y “Cuando te besé”, tenía previsto presentarse el jueves 16 de abril en el Antel Arena, en el marco de su nueva gira. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el concierto no se realizará.

La cancelación fue informada esta semana a través de Tickantel, la plataforma oficial de venta de entradas. En el sitio del evento se indica que la suspensión responde a “motivos ajenos al artista”, aunque no se brindan más detalles. La producción local estaba a cargo de AM Producciones.

El recital marcaba el regreso de Paulo Londra a Montevideo desde 2019 y ya había sido reprogramado anteriormente. En un principio, el concierto estaba previsto para el 3 de setiembre de 2025 en el Antel Arena, pero un mes antes fue postergado para abril de este año, sin mayores explicaciones. La reprogramación no fue un caso aislado: el artista también modificó fechas en Paraguay.

En la web de Tickantel, se informa cómo será el proceso de devolución de entradas, cuyos precios iban de 2400 a 5500 pesos. Quienes hayan adquirido sus tickets con tarjeta de crédito o débito recibirán el importe de manera automática en la cuenta asociada, aunque la acreditación dependerá de los tiempos de procesamiento de cada entidad bancaria.

En el caso de las compras realizadas con tarjeta OCA con más de 180 días desde la fecha de adquisición, los clientes deberán presentar el código alfanumérico de ocho dígitos que figura en la entrada en un local de Redpagos para recibir el reembolso en efectivo. Por su parte, quienes hayan abonado en efectivo deberán concurrir a un local de Redpagos con la entrada en buen estado para gestionar la devolución.

El período de reintegros comenzó este fin de semana y se extenderá hasta el viernes 24 de abril, inclusive.

El viernes, el cantante ofreció su primer concierto del año. Ocurrió en el festival chileno Viña del Mar, donde repasó sus éxitos en la Quinta de Vergara y recibió dos Gaviotas —el premio más prestigioso del festival—, una de oro y otra de plata.