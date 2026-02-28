De "Man on the Run" a "Get Back": guía de los Beatles en streaming para ver en Disney+, Prime Video y HBO Max

La historia de los Beatles nunca termina de escribirse. Cada tanto surge un nuevo enfoque, una toma descartada o una grabación inédita que reactiva una de las biografías más narradas —y, aun así, inagotables— de la cultura popular del siglo XX. No es solo una cuestión de canciones: hay allí un pulso dramático difícil de igualar, con ascenso vertiginoso, experimentación constante y una separación que se vivió como un luto mundial.

Cuatro jóvenes de Liverpool —una ciudad portuaria marcada por la posguerra— pasan en pocos años de los clubes de Hamburgo a convertirse en la banda más influyente de la historia. Cuando Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band redefine el concepto de álbum en 1967, George Harrison tiene 24 años. Cuando el grupo se separa, apenas tres años después, solo Ringo Starr había cruzado los 30. La revolución cultural más influyente de la música moderna fue obra de veinteañeros.

Ese vértigo —sumado a una vigencia que no se agota— explica la proliferación casi obsesiva de documentales y rescates audiovisuales. El mito beatle admite infinitas reinterpretaciones. El capítulo más reciente es Man on the Run, centrado en Paul McCartney y en los años posteriores a la ruptura.

Dirigido por Morgan Neville y disponible desde ayer en Prime Video, la película parte de una premisa magnética: ¿cómo se empieza de nuevo a los 27 cuando ya se fue parte de la banda más grande del mundo? Más que insistir en la épica, Man on the Run se enfoca en la necesidad de demostrar que el talento podía sobrevivir al fenómeno.

El enfoque dialoga inevitablemente con Wingspan (2001), disponible en YouTube, donde McCartney le narra a su hija Mary el proceso de reinvención tras la ruptura. Allí cuenta cómo decidió empezar desde cero: primero con un disco solista en el que tocó todos los instrumentos, luego al frente de Wings —la banda que formó junto a Linda McCartney— y finalmente con la consagración de Band on the Run en 1973 y la exitosa gira Wings Over America, de 1975 y 1976.

Man on the Run retoma ese período y lo amplía con entrevistas actuales, material de archivo y registros caseros que iluminan una etapa menos mitificada que la década beatle, pero decisiva para entender la dimensión artística de McCartney fuera del grupo.

Es apenas una puerta de entrada. En streaming —con Disney+ como gran archivo reciente— conviven miradas sobre la Beatlemanía, el laboratorio creativo y el después.

A continuación, una guía para sumergirse en ese mundo inagotable.

La historia oficial de los Beaetles

El ABC beatle es Anthology. Estrenada originalmente en 1995 en la televisión británica —y emitida en Uruguay por Canal 10—, la serie reunió a Paul, George y Ringo para reconstruir, en primera persona, la historia del grupo. La voz de John, asesinado en 1980, aparece a través de audios de archivo.

El resultado es monumental: más de 11 horas divididas en ocho episodios que recorren desde la infancia en Liverpool hasta la disolución formal en 1970. Es un relato coral, minucioso y emocional, contado por sus protagonistas y su entorno más cercano. En noviembre, Disney+ restauró la serie y añadió un episodio dedicado al reencuentro para completar las canciones que John había esbozado en los años setenta y que el trío sobreviviente terminó de grabar en los noventa.

Una mirada a la conquista mundial.

Quienes prefieran detenerse en etapas específicas encontrarán en Disney+ dos miradas complementarias sobre el estallido inicial. Eight Days a Week (2016), de Ron Howard, se concentra en los años de giras, cuando la Beatlemanía se convirtió en fenómeno global. A través de entrevistas con Paul y Ringo y abundante material restaurado, reconstruye la euforia, el ruido ensordecedor y la dimensión inédita de un grupo que inauguró el rock de estadios. Se complementa con el álbum que reúne los conciertos de 1964 y 1965 en el Hollywood Bowl.

Por su parte, Beatles ‘64, de David Tedeschi, estrecha el foco en el año en que el grupo conquistó Estados Unidos con “I Want to Hold Your Hand” y consolidó su despegue global tras la histórica presentación en el programa de Ed Sullivan y el estreno de la película A Hard Day’s Night.

El laboratorio creativo

Quienes prefieran ver el instante en que nacen las canciones, Disney+ ofrece material imprescindible. El eje es Get Back (2021), donde Peter Jackson rescata cerca de ocho horas de material inédito de las sesiones del álbum Let It Be. La serie permite observar el proceso de composición y grabación de temas como “Let It Be”, “The Long and Winding Road” y “Get Back”, y culmina con el histórico concierto en la terraza de Apple. En esa línea, claro, puede verse Let It Be, de Michael Lindsay-Hogg, estrenado en 1970 y durante décadas fuera de circulación.

La plataforma suma además la serie de seis episodios McCartney 3,2,1, donde Paul conversa con el productor Rick Rubin y desmenuza clásicos como “All My Loving”, “Michelle”, “Blackbird” y “A Day in the Life”, junto a parte de su obra solista. Por último, If These Walls Could Sing está dedicado a los 90 años de Abbey Road Studios. Dirigido por Mary McCartney, parte inevitablemente de los Beatles —que grabaron allí buena parte de su obra—, pero amplía la mirada más allá del grupo. Paul y Ringo aportan anécdotas de aquellas sesiones que ayudaron a convertir al estudio en un mito.

Una mirada a la vida solista

Además de Man on the Run, otros documentales exploran el recorrido individual de los exbeatles. Living in the Material World (2011), dirigido por Martin Scorsese y disponible en HBO Max, reconstruye en dos episodios la vida de George: su infancia, la etapa en el grupo, la carrera solista, la espiritualidad y la enfermedad que marcó sus últimos años. Es el retrato más completo del beatle que de silencioso no tenía nada.

En HBO Max también se puede ver One to One, centrado en la vida de John y Yoko Ono en la agitada Nueva York de comienzos de los setenta. Incluye las grabaciones del concierto benéfico que Lennon ofreció en 1972 en el Madison Square Garden, una de sus escasas actuaciones solistas.

¿Qué se sabe sobre las biopics de los Beatles?

Bajo la dirección de Sam Mendes, en abril de 2028 se estrenará The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, que se presenta como la “primera experiencia de cinemaratón” de la historia. Serán cuatro películas, una por cada miembro, y llegarán en simultáneo. Harris Dickinson interpreta a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison y Barry Keoghan a Ringo Starr. Este será, además, el primer proyecto cinematográfico que tendrá los derechos musicales de todo el catálogo del grupo.