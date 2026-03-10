Vanesa Martín anuncia show en Uruguay para presentar "Casa mía": fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Vanesa Martín anunció su regreso a Uruguay. La cantante española, responsable de éxitos como "Y, ¿si fuera ella?", "Complicidad" e "Inventas", volverá a Montevideo con la gira de presentación de Casa mía, el disco que publicó en mayo del año pasado.

Martín, que además de su carrera musical participó como jurado en realities de talentos españoles como Factor X, Got Talent, La Voz y La Voz Kids, se presentará el martes 5 de mayo en El Galpón. Las entradas están a la venta en RedTickets y los precios van de 2800 a 3400 pesos; varios sectores ya están agotados.

Casa mía, su nuevo disco, incluye una colaboración con Joaquín Sabina. La canción, titulada "No nos supimos querer", nació de una tradición que ambos mantienen desde hace años y que refleja su amistad. Según relató la artista en El hormiguero, suelen mostrarse sus discos "cuando todavía están muy verdes" para conocer la opinión del otro.

"Entonces, le enseñé todas las canciones de Casa mía: él me iba comentando todas y una de ellas me dijo 'Qué bonito esto, me recuerda mucho a México, qué bonito'", contó en referencia a "No nos supimos querer". Sin embargo, Martín reveló que no se animó a pedirle a Sabina que participara en el tema. "Te da corte porque cuando eres muy amiga de alguien muchas veces, te da pudor decir las cosas que piensas en casa", admitió.

Después de varios idas y vueltas, se animó a comentárselo a Jimena Coronado, la pareja de Sabina, quien la alentó a hacerle la propuesta al autor de "19 días y 500 noches". "Parece que la has escrito para mí", le respondió el músico antes de grabarla.

En 2020, en diálogo con El País, Martín recordó otra anécdota vinculada a su relación con Sabina. "Yo estaba cantando en el Gran Rex y esa noche él hacía un Luna Park. Coincidimos en Argentina y me invitó a cantar con él. Fue un sueño hecho realidad", dijo. "Además somos buenos amigos y es tremendo artista. El mes pasado estuvimos celebrando el centenario de Mario Benedetti y estuvimos leyendo poemas en el Instituto Cervantes junto a una cantidad de artistas".