Chambao festeja 25 años con disco lleno de estrellas musicales y un show en Uruguay: fecha, lugar y entradas

A pesar de cumplir 25 años de existencia, cuando acuñó el llamado "flamenco chill", el grupo español Chambao celebra su vigencia con un disco repleto de colaboraciones, de Alejandro Sanz y Ricky Martin a Camilo, y una próxima gira por América justo cuando su influencia se deja sentir en generaciones jóvenes.

El tour traerá al grupo a Uruguay, donde Chambao se presentará el 26 de mayo en el Teatro El Galpón. El recital será a las 21.00 y las entradas están a la venta en Redtickets, desde $ 1.800 a $ 4.100. Hay 2x1 para socios de Club El País (cupos limitados).

Precisamente Tony Grox, coautor del tema "T amaré", que ganó el Benidorm Fest de este año, no ocultaba la influencia de "Ahí estás tú", uno de los éxitos más celebrados de Chambao.

"Comentarios como esos, como el de Tony Grox, forman parte de esta celebración y yo los agradezco muchísimo", reconoce en una charla con EFE la compositora y cantante del grupo María del Mar Rodríguez, sencillamente La Mari.

Venía de publicar en 2024 el libro En la cresta del ahora, en la que hablaba de su etapa de adicción, del cáncer que había sufrido hacía años y una dolorosa ruptura sentimental, una obra amarga, pero necesaria para afianzar su proceso de "vulnerabilidad y reconstrucción".

Podría ser una perfecta candidata para ilustrar la palabra "resiliencia" en el ámbito musical. "Esa resiliencia está en el día a día, en la capacidad que tengas de adaptarte a la nueva situación, de transitar por lo que estás pasando y, a su vez, de caminar hacia delante con actitud", dice con humildad, después de ser intervenida recientemente de otro cáncer.

"Estoy como en una nueva piel mía, adaptándome y abrazando todas estas partes. Estoy en una etapa nueva de una María chiquita, que es valiente, que es fuerte y que también tiene miedo", afirma antes de reconocer, entre risas, que en este cuarto de siglo "a María del Mar le han pasado más cosas que a Chambao".

Cómo nació el estilo de Chambao

El proyecto lo alumbraron los primos Daniel y Eduardo Casañ con el productor Henrik Takkenberg, quien, recién llegado de Londres, insistió en "grabar algo" con aquellos chavales y añadir bases electrónicas a sus melodías relajadas, configurando un estilo "con personalidad", que llamaron "flamenco chill".

Ella se embarcó en el proyecto como coautora y vocalista y vivió el enorme éxito inicial de discos como Caminando (2002) y Endorfinas en la mente (2004). Sin embargo, de repente, se vio en la necesidad de superar su primer bache de salud y, a solas por las disensiones internas en la banda, hacer perdurar y extender ese legado frente a sus propios demonios, como si se hubiese quedado algo ajeno.

A medida que pasaban los años, sin embargo, comenzó a costar ver dónde empezaba La Mari y dónde acababa Chambao, razón quizás por la que entre sus deseos de futuro está un documental "sobre la parte musical, no tan enfocado en La Mari".

Álbum y gira americana para celebrarlo

Cuando llegó este aniversario, venía de un proceso muy fértil de composición, con canciones como "Es por ti", "Mañana" o "Resiste", que han terminado colándose en el álbum Chambao 25 Aniversario, un repaso a lo más granado de todos estos años con la colaboración de amigos.

"No hay nadie que esté aquí por alguna estrategia", asegura La Mari, "están porque quieren estar", y destaca la "generosidad brutal" de artistas como el puertorriqueño Ricky Martin ("Duende del sur"), el colombiano Camilo Camilo ("Despierta") y los españoles Alejandro Sanz ("Ahí estás tú"), Pablo Alborán ("Desconocido"), Manuel Carrasco ("Camino interior") y Estopa ("Pokito a poko").

La vigencia de Chambao no está solo en sus melodías ligeras y sosegantes, sino también en temas sociales que ya trataba hace 20 años, como en "Papeles mojados", sobre el drama de la inmigración, y que ahora tiene una nueva versión con la española Malú.

Para insuflar otra energía, Chambao sale pronto de gira, la más extensa que hará en muchos años. Comenzará el 24 de abril en Martorell (España) y en mayo pasará por América para actuar en ciudades como Caracas, Miami, Puerto Rico y Bogotá. La de Montevideo será la quinta parada del continente y luego el recorrido seguirá por Argentina, antes de volver a Europa.

EFE