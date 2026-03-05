La Nueva Escuela anuncia show en el Antel Arena: fecha y entradas para una noche clave para la plena uruguaya

En medio de anuncios de shows internacionales de gran escala, una de las bandas uruguayas más populares de los últimos años anunció su propia llegada al Antel Arena, el escenario cerrado más grande del país.

Se trata de La Nueva Escuela, la banda de plena y candombe liderada por el cantante y músico Jona Suárez Gularte, heredero de una importante tradición musical y candombera y parte de la comparsa Integración. El grupo ha causado sensación con canciones propias y ajenas, acaba de lanzar disco —Directamente desde el tanque— y ahora prepara su mayor salto.

Así lo reveló este miércoles a través de sus redes sociales, la vía por la que se comunicó que La Nueva Escuela se presentará el 22 de agosto en el Antel Arena. Las entradas se pondrán en venta próximamente a través de Tickantel y en la web de la sala.

Para dar a conocer la noticia, la banda presentó una serie de videos en la que se traza la intención del camino recorrido desde el barrio Sur al Antel. "Yo arranqué acá. Acá soñaba en grande. Y cuando nadie creía, yo ya lo veía. Hay cosas que no se anuncian, se sienten. Y lo que se viene no es normal", dice Jona Suárez a cámara. Y luego: "Por suerte nunca me fui del barrio, porque el barrio siempre vino conmigo. Y lo que empezó acá sé que lo voy a llevar a lo más grande".

"Para nosotros es muy especial anunciar esto. La Nueva Escuela llega al Antel Arena. 22.08.2026. Un lugar enorme, un momento importante y un sueño que vamos a vivir juntos. Gracias a todos los que caminan con nosotros desde el primer tambor", expresó el mensaje compartido por el solista y el grupo. "Esto es por ustedes y por la música".

La Nueva Escuela se ha convertido en el proyecto más popular de la plena actual, con una presencia constante en el Top 50 de lo más escuchado en Uruguay en Spotify gracias a canciones como "Maquillaje" y "Los mayores", colaboraciones como "Si te pillara" o versiones como "Te vi venir" y "Se me olvida / Empelotica", uno de sus mayores éxitos.