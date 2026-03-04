Luar Na Lubre celebra 40 años y vuelve a El Galpón: los detalles de la vuelta de los referentes de la música celta

Luar na lubre significa, en gallego, algo así como “el resplandor de la luna en el bosque sagrado”, lo que es toda una declaración de principios. Esa imagen comparte la misma atmósfera que envuelve la música de Luar Na Lubre desde hace cuatro décadas. Escucharlos es entrar en ese bosque donde tradición, memoria y celebración conviven en una experiencia sonora.

Mañana, la agrupación regresa a Uruguay, esta vez a El Galpón. Las entradas, quedan pocas, están en Redtickets.

Fundada en 1986 por Bieito Romero, la banda nació con una idea clara: reivindicar culturalmente a Galicia a través de la música. Y lo que empezó como un proyecto casi amateur, impulsado más por la convicción que por la ambición, terminó siendo uno de los grandes nombres del folk europeo. “Los comienzos fueron complicados, como casi todo lo que vale la pena. Pero esa dificultad se suplía con ilusión, ganas, con la sensación de estar construyendo algo necesario”, dice Romero por teléfono. Y después de más de 2.500 conciertos en más de 50 países y 21 discos, celebran sus 40 años sin perder el norte, con la tradición como raíz y la innovación como horizonte.

“La música folk no va a desaparecer nunca”, dice Romero, porque entiende que las músicas tradicionales son madre del jazz, el blues, incluso la música clásica. Y lo que hace Luar Na Lubre es mantenerse cerca de esa fuente original, pero con los pies en nuestro tiempo.

Esa tensión entre lo antiguo y lo nuevo es, justamente, parte de la magia del conjunto. Cada tema se apoya en una historia, en los mitos celtas y relatos que van de Galicia a Irlanda. “Las leyendas, los mitos, las narraciones antiguas son parte esencial de nuestro proyecto. No solo hacemos música: contamos historias. Y ese relato es el que sostiene todo”, comenta.

Por eso, el movimiento de la llamada “música celta” encontró en Galicia una voz propia. Hoy, según Bieito, el momento es especialmente fértil: nunca hubo tantos proyectos ni tantos músicos de calidad en su tierra. “El desafío es que todo eso trascienda las fronteras. En nuestro caso lo hemos logrado, pero para muchos otros proyectos es más complicado”, dice Romero.

Luar Na Lubre celebra gira 40 aniversario. Foto: Difusión.

Con ese desafío de trascender, Luar Na Lubre ha construido un público fiel que se extiende hasta Uruguay, donde se han presentado, Romero recuerda, tres veces. “Creo que somos un grupo con un lugar propio dentro del público uruguayo que ama el folk y la música celta”, dice.

Y sobre nuestro país dice que es un lugar donde se han sentido queridos. “Hay una sensibilidad especial hacia la música celta y hacia lo que hacemos nosotros. Cada vez que volvemos notamos que no somos una banda desconocida, sino que hay un público que nos espera, que conoce las canciones, que entiende el relato que proponemos. Eso, después de 40 años, no es poca cosa”, dice Romero.

Y adelanta que este concierto combinará los clásicos con la presentación de Lubre 40 aniversario, y que propuesta está pensada como un viaje “in crescendo”: comienza con una atmósfera más lírica e íntima y desemboca en una celebración épica y festiva. Como la luna que primero asoma tímida y termina iluminándolo todo.