Rubén Blades vuelve a Uruguay luego de 16 años: fecha, lugar y cómo comprar las entradas del concierto

Rubén Blades, una de las figuras centrales de la salsa latinoamericana, anunció su regreso a Uruguay. El cantante de clásicos como “Pedro Navaja”, “Decisiones” y “Amor y control” volverá a Montevideo luego de 16 años para presentar Fotografías, su más reciente trabajo discográfico.

El concierto será el martes 11 de agosto en el Auditorio Nacional del Sodre y formará parte de una gira regional que también incluirá presentaciones en Buenos Aires y Santiago de Chile. En escena estará acompañado por la big band dirigida por Roberto Delgado, la misma orquesta con la que grabó el nuevo álbum.

La fecha en Montevideo es producida por Piano Piano. Las entradas se pondrán a la venta a través de Tickantel en los próximos días, aunque aún no se informó ni la fecha exacta de inicio de la comercialización ni el precio de los tickets.

A sus 77 años, Blades es responsable de discos fundamentales como Siembra, Canciones del Solar de los Aburridos, Buscando América y Maestra Vida, títulos que ampliaron los márgenes temáticos y musicales de la salsa. Los dos primeros fueron grabados junto al trombonista y arreglador Willie Colón, socio artístico clave en la proyección internacional del género y fallecido recientemente.

Tras su muerte, Blades publicó un mensaje de despedida en su página web. “Sin haberlo premeditado, nuestra combinación proyectaría al género afrocubano a otras dimensiones, y lo haría incluso a nivel mundial”, escribió. “Fue mi fortuna el encontrar a un músico con la inteligencia necesaria para comprender el sentido panamericano de mis composiciones y brindarles la oportunidad de ser escuchadas internacionalmente a través de su orquesta”.

“Descansa en paz, Willie Colón y, te repito lo que siempre digo: ¡gracias Willie! Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que Usted comienza a vivir”, concluyó.

El regreso de Blades marcará su reencuentro con el público uruguayo después de 16 años. Su última actuación en Montevideo fue en abril de 2010, cuando se presentó junto a Los Seis del Solar ante un Velódromo Municipal de Montevideo colmado. En aquella visita fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad.

Más tarde, en mayo de 2014, tenía previsto actuar en el Teatro de Verano con el espectáculo Cantos y cuentos urbanos, un formato en el que repasaba su repertorio mientras compartía anécdotas sobre el origen de cada canción. Sin embargo, semanas antes de la fecha anunciada, la presentación fue cancelada debido a la baja venta de entradas.