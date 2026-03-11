Djavan anuncia show en Uruguay para celebrar sus 50 años de carrera: fecha, lugar y precios de las entradas

Djavan, uno de los artistas fundamentales de la música brasileña, anunció su regreso a Uruguay. El cantante de clásicos como "Océano", "Se..." y "Um amor puro" llegará a Montevideo con la gira Djavanear 50 años. Grandes éxitos, con la que celebra cinco décadas de trayectoria.

La cita será el viernes 27 de noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre. Las entradas se pondrán a la venta este jueves a las 10.00, con precios que irán de 2500 a 5200 pesos. Además, habrá promoción 2x1 para socios de Club El País.

El concierto marcará el regreso de Djavan a Uruguay después de nueve años. Su última presentación en el país fue en abril de 2017, cuando llegó para presentar el disco Vidas pra contar en Enjoy Punta del Este. En la previa de aquel show, el artista dialogó con El País y reflexionó sobre su vínculo con la composición. “Tengo un gusto por las palabras tan grande como el que tengo por las notas musicales”, dijo entonces.

“Las palabras son impresionantemente importantes para mí. Me gusta trabajar con las metáforas, con el sentido del verso. Cada vez que hago un nuevo trabajo busco una nueva frescura en las palabras, una frescura en mi gesto”, agregó.

Djavan —cuyo último disco es Improviso (2025)— tiene una larga relación con el público y los músicos uruguayos. A lo largo de su carrera se ha presentado en varias ocasiones en Montevideo y Punta del Este, y ha trabajado con figuras locales como Hugo Fattoruso. En la década de 1980, el exintegrante de Opa formó parte del grupo que acompañó al brasileño en discos como Meu lado (1986) y en giras internacionales, incluyendo Japón, país donde Fattoruso iniciaría una relación artística que mantiene hasta hoy con giras anuales de la mano del proyecto Dos Orientales.

En 2017, Djavan también participó en el documental Fattoruso, dirigido por Sebastián Bednarik, donde recordó su experiencia musical junto al tecladista uruguayo. Un año más tarde volvió a cruzar caminos con otro compatriota: Jorge Drexler, quien grabó junto a él la canción “Esplendor”, incluida en el disco Vesúvio.

En su regreso a Uruguay, el músico brasileño repasará los éxitos de cinco décadas de carrera. La gira se lanzará el 8 de mayo en São Paulo y, antes de su paso por Montevideo, recorrerá varias ciudades de Brasil y Europa. El tramo del tour que lo traerá al Auditorio Nacional del Sodre se enmarcará en una serie de conciertos en Buenos Aires y Santiago de Chile.

En sus conciertos, Djavan estará acompañado por Felipe Alves en batería, Marcelo Mariano en bajo, Torcuato Mariano en guitarra eléctrica y acústica, Paulo Calasans en piano y teclado, Renato Fonseca en teclado, Jessé Sadoc en trompeta y fliscorno, Marcelo Martins en saxofón tenor y flauta, y Rafael Rocha en trombón.