Cumbia medieval, ópera y humor: el fenómeno viral argentino Vox Popurri llega por primera vez a Montevideo

Hay ideas que nacen con una hoja de ruta clara, y otras que empiezan como un juego entre amigas y terminan convirtiéndose en un espectáculo que mezcla cumbia, ópera, pop, teatro y humor. Vox Popurri pertenece claramente a esta segunda categoría.

El trío argentino llegará por primera vez a Montevideo, donde se presentará del 13 al 15 de marzo en el teatro Alianza. Entradas por Redtickets. Para sus integrantes, la visita tiene un valor especial: será su debut en Uruguay y también su primera salida internacional.

Camila Suero, una de las integrantes del proyecto nacido en Mar del Plata (junto a Judith Morales y Tamara Prato) que se llevó el premio Estrella de Mar a mejor música original, dice que la expectativa viene acompañada de semanas de ensayo intensas. “Estamos preparando mucho este espectáculo”.

La historia de Vox Popurri empezó en 2022 con una idea relativamente simple: armar un proyecto vocal centrado en versiones de canciones conocidas donde las voces tuvieran el protagonismo absoluto. Pero el proyecto empezó a crecer y a mutar rápidamente. A medida que avanzaban los ensayos, aparecieron otras capas: teatro, coreografías, escenografía, iluminación y una puesta cada vez más cercana al formato de comedia musical. También las redes sociales que ayudaron a hacerlas masivas. Hoy tienen videos con más de siete millones de reproducciones en Instagram.

“Lo que empezó siendo algo más musical se fue ampliando. Hoy es una propuesta que mezcla varios lenguajes artísticos”, explica Suero.

Integrantes del trío argentino Vox Popurri. Foto: Difusión.

Curiosamente, uno de los elementos que hoy define al grupo —el humor— no estaba en el plan original, aunque apareció de forma bastante natural. “Somos amigas y en los ensayos nos reíamos mucho. Empezaban a aparecer chistes y decidimos dejarlos. Así fue naciendo esta mezcla entre música y humor”, dice Suero.

Ese espíritu lúdico también se trasladó a las decisiones musicales. En Vox Popurri no hay demasiado respeto por las fronteras entre géneros: una cumbia puede convivir con un arreglo lírico o con una estética barroca sin que nadie pida permiso.

“Somos bastante sinvergüenzas para experimentar”, admite Suero, quien se formó en el Conservatorio Luis Gianneo y como profesora de piano, especializada en Jazz, con Adolfo Ábalos.

De ese tipo de exploraciones surgió uno de los momentos más celebrados del espectáculo: una fantasiosa “historia de la cumbia” que imagina que el género existía desde la Edad Media. La escena recorre siglos de música tropical inventada. Un reel con parte del sketch, es de los más populares en las redes del conjunto.

Y detrás de ese juego hay también una intención más amplia: desarmar prejuicios musicales.

“La idea es demostrar que no hay música mala y música buena. Toda la música puede ser hermosa si se la mira desde otro lugar”, dice Suero. Muchas veces, cuenta, la gente se sorprende al descubrir que disfruta estilos que no esperaba escuchar en un mismo espectáculo.

El crecimiento del proyecto se aceleró especialmente en el último año. Los videos que comenzaron a subir a redes sociales —originalmente para promocionar sus funciones— empezaron a circular mucho más de lo que imaginaban. Esa visibilidad abrió puertas: nuevos escenarios, apariciones televisivas y eventos de gran alcance.

“Las redes funcionan como una vidriera enorme”, señala Suero. “Nos sorprendió mucho lo que pasó, pero también nos permitió llegar a lugares donde antes no llegábamos”.

Paradójicamente, hoy mucha gente conoce primero al grupo por internet y recién después descubre que se trata de un espectáculo teatral.

El show que traerán a Montevideo, comenta, funciona como un varieté musical. A través de distintos sketchs se van encadenando canciones, escenas humorísticas y pequeñas historias. Entre esas cosas, construyen una telenovela usando canciones de Miranda!. Las letras melodramáticas del repertorio se transforman en diálogos perfectos para un culebrón musical que el público puede reconocer fácilmente.

“La gente va identificando las canciones, pero dentro de una historia”, explica Suero.

Integrantes del trío argentino Vox Popurri. Foto: Difusión.

El espectáculo gira alrededor de tres artistas que quieren presentarse a un concurso de talentos pero todavía no logran definir cuál es su estilo. Mientras intentan descubrirlo, prueban distintos géneros musicales, personajes y situaciones. Y si bien entienden que el show está bastante armado, empezaron a abrir espacios para la interacción con el público.

“La gente misma empieza a decir cosas y está bueno hacerlos parte”, cuenta Suero. Y para ella, que viene de una formación musical académica —es pianista, arregladora vocal y directora coral—, Vox Popurri le permite unir distintos caminos artísticos que venía explorando por separado.

“Siempre tuve el sueño de hacer algo que mezclara música, actuación y escena”, dice. Cuando ese proyecto no apareció, la solución fue crearlo.

Claro que ninguna aventura artística de este tipo se sostiene en soledad. “Estas cosas no se pueden hacer solos”, afirma. El resultado, explica, surge cuando hay un grupo de personas empujando en la misma dirección.