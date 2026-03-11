Bandana en el Teatro de Verano: el grupo viene a festejar sus 25 años; cuándo es el show y cómo comprar entradas

Un nuevo show internacional se suma a la lista de los anuncios para este año en Uruguay. En este caso es un festejo: el de los 25 años de Bandana, el grupo pop argentino que nació de un reality, marcó a una generación y volverá a Montevideo con su nueva versión.

Ahora cuarteto integrado por Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, las Bandana se presentarán el sábado 9 de mayo en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en una noche que apelará a la nostalgia millennial y que servirá para bailar varios hits y cantar baladas a viva voz.

Las entradas para el concierto se venderán en Tickantel y hay beneficios de 2x1 para socios de Club El País (cupos limitados). La venta comienza hoy a las 13.00 y los precios van de $ 1.900 a $ 4.000.

Bandana, que en los últimos años ha tenido una actividad intermitente e incluso llegó a tocar en Montevideo en el marco de una fiesta Plop en Sala del Museo, acaba de llenar dos veces el Teatro Gran Rex de Argentina. Uruguay es la primera parada confirmada de su gira de 25 años, que las encuentra diferentes, pero con las voces y el carisma de siempre.

“Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas. Sentimos que era el momento de volver a encontrarnos. Por eso preparamos un show único, creado desde cero para este aniversario. Esta no es solo una presentación: es una ceremonia, un abrazo gigante entre nosotras y toda una generación que creció con nuestra música”, dicen las cuatro cantantes en el comunicado que anuncia la gira. Produce APY.

Las Bandana en el festejo de sus 25 años en el Teatro Gran Rex. Foto: Aldi Azcona

Nuevas versiones de temas como "Guapas" o "Maldita noche" son parte de la propuesta que las hará cruzar una vez más el Río de la Plata, para reencontrarse con sus fans.

Bandana, al igual que Mambrú, surgió del programa de televisión Popstars, un furor de comienzos de milenio en el que un jurado de expertos seleccionaba a cinco chicas para integrar una banda de pop. El grupo femenino nació en 2001 y tuvo tres años de una muy intensa actividad, incluyendo la salida de tres discos y una película, además de las giras y los conciertos.

Desde aquella disolución, el grupo se ha reencontrado en diferentes oportunidades, aunque nunca con Ivonne Guzmán, quien llevó su carrera musical hacia otros rumbos y hoy tiene un proyecto solista y es parte de la orquesta La Delio Valdez, que también ha actuado en el Ramón Collazo.