Orishas llega por primera vez a Uruguay: cuándo y dónde será el recital y cuánto cuestan las entradas

En la agenda uruguaya ya hay conciertos internacionales para todos los gustos. Solo en las últimas horas se anunciaron la visita de Djavan, quien vendrá a festejar 50 años de trayectoria, y la de Bandana, en el marco de la celebración de los 25 años. Y ahora también la de Orishas, que llegará por primera vez a Uruguay.

El grupo cubano, considerado uno de los grupos más emblemáticos de la música urbana en español, se presentará el 30 de abril en el Teatro de Verano, de la mano de la gira Represent Cuba 2026. Las entradas ya están en venta a través de Tickantel y van de $ 1.900 a $ 4.400. Hay beneficios de 2x1 para socios de Club El País (cupos limitados).

Con canciones que fueron muy populares en su tiempo como "Represent", que inspira el nombre de la gira, o "A lo cubano", la banda logró sobresalir en un tiempo en que la música urbana estaba lejos de ser el sonido predominante que es hoy. Hip hop y distintos ritmos caribeños se mezclaban con sabor latino y la raíz cubana para arrojar un resultado único.

"Es como McDonalds que sabe igual en cualquier parte del mundo. Con la música está pasando lo mismo. Llegas a Argentina y escuchas trap o música urbana y parece que fuera un músico de Santo Domingo o de Cuba. Se ha perdido la identidad, es lo que siento. Pero nosotros nunca la vamos a perder, porque cuando la perdamos, nos perdemos nosotros", le dijo en 2018 uno de sus líderes, Yotuel Romero, a El País.

La banda llegará a Montevideo liderada por él y por Roldán González. Produce APY.

Fundado en 1999, el grupo lanzó su primer disco en el año 2000, A lo cubano, y causó sensación despertando el interés de la prensa americana (del norte al sur) y sonando en todas las radios. Mantuvieron una intensa actividad durante 10 años hasta que se separaron por diferencia de criterios.

Desde entonces hubo dos nuevos capítulos, uno iniciado en 2016 y el que comenzó en 2021 y llega hasta hoy.