Estrenos de cine del 12 de marzo: una romántica, una de terror y Jason Statham en otra aventura de acción

Tres estrenos de los llamados “comerciales” y ninguno de la temporada del Oscar, son las novedades de la cartelera de cine de esta semana.

Entre ellos hay una de Jason Statham, El guardian: Último refugio que tiene una sinopsis oficial bien Statham: “Tras salir de la cárcel, Kenna intenta volver a conectar con su hija pequeña, pero se enfrenta a la resistencia de todo el mundo, excepto del dueño de un bar que tiene vínculos con su hija. A medida que se acercan, Kenna debe enfrentarse a sus errores del pasado para construir un futuro esperanzador”. Eso se arregla a los puñetazos, seguramente. Dirige Ric Roman Waugh, colaborador habitual de Gerard Butler.

Basada en un video juego muy popular y dirigida por un youtuber -no se puede ser más actual-, Iron Lung transcurre “en un futuro devastado un prisionero navega un océano de sangre en una luna desolada usando un submarino llamado, el Iron Lung, mientras busca estrellas y planetas perdidos”. El director es Mark Fischbach, conocido en las redes como Markiplier.

Finalmente llega No Te Olvidaré, un drama romántico sobre novela de Coleen Hoover (la de Romper el círculo). Con Maika Monroe y Tyriq Withers.