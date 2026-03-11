El Teatro Solís lanzó su programación: "La casa de Bernarda Alba" por dos, Mahler, la vuelta de la ópera y más

A las 13.30, la hora anunciada, todavía quedaba gente por entrar a la sala mayor del Teatro Solís. En la platea, cada vez más llena, se mezclaban actores, músicos, artistas, políticos y espectadores. Natalia Chiarelli fotografiaba a sus compañeros de la Comedia Nacional; Ana Olivera conversaba con José Miguel Onaindia; y el dramaturgo Sergio Blanco saludaba antes de sentarse junto al exbailarín Igor Yebra. El clima era de celebración, tanto que costó que los invitados se sentaran para comenzar.

Cuando finalmente las luces se atenuaron, los directores de los cuerpos estables presentaron sus programaciones.

El director del Solís y de la Banda Sinfónica de Montevideo, Martín Jorge, explicó que diseñar la programación no fue simplemente ordenar una agenda. “Es invitar a hacer un recorrido particular”, señaló. En ese sentido, la temporada busca construir “un mapa de experiencias donde conviven tradición, presente, memoria, celebración, riesgo, disciplina y oficio”.

Para Jorge, la misión de un teatro público va más allá de la oferta habitual. “Busca asegurar a la comunidad aquellas expresiones artísticas que ni el mercado ni el interés circunstancial pueden garantizar. No se trata de competir con el teatro comercial ni con las manifestaciones independientes, sino de sostener un proyecto artístico y ofrecer a la ciudadanía una programación con sentido”.

Martín Jorge en el anuncio de la programación 2026 del Teatro Solís. Foto: Leonardo Mainé.

Uno de los ejes más llamativos de la temporada será la convivencia de dos versiones de una misma obra: La casa de Bernarda Alba. Por un lado se presentará la obra teatral de Federico García Lorca, que ya se ha representado por la Comedia Nacional como teatros independientes. Y por otro, el estreno sudamericano de la ópera homónima del compositor Miquel Ortega. Ambas producciones contarán con integrantes del elenco estable, y estarán programadas una a continuación de la otra.

Comedia Nacional: clásicos, nuevas miradas y textos inéditos

La temporada de la compañía comenzó en febrero con la reposición de Las brujas de Salem, que reunió a unos 5.000 espectadores en febrero. El primer tramo continuará con Música de regreso a casa, de la dramaturga Victoria Vera, en Sala Verdi, una obra que explora conflictos contemporáneos con la música transmitida por radio como eje.

También se presentará El síndrome de Stendhal, nuevo trabajo escrito y dirigido por Sergio Blanco, una reflexión escénica sobre la experiencia de la belleza. Y el primer bloque culminará con Antígona, desde el 29 de marzo, dirigida por Miguel del Arco, con un gran despliegue escenográfico que incluirá un escenario giratorio y la participación de 18 intérpretes.

Autoridades de los cuerpos estables del Solís en el lanzamiento de la Temporada 2026. Foto: Leonardo Mainé.

En una segunda etapa llegarán tres montajes que revisitan textos del siglo XX desde una mirada contemporánea: La casa de Bernarda Alba, de Lorca dirigida por Amelia Ochandiano; Dar vuelta todo, basada en Juan Palmieri de Taco Larreta y dirigida por Claudio Quijano; y Manos sucias, de Marianella Morena, inspirada en Les Mains sales de Jean Paul Sartré.

El tercer segmento traerá un proyecto inédito: el dramaturgo francés Pascal Rambert está escribiendo Teatro, una obra para los 29 integrantes del elenco que reflexiona sobre la experiencia de actuar a partir de relatos personales.

Ese espectáculo inaugurará el Festival Internacional de Artes Escénicas en octubre y se espera que también pueda presentarse en sedes del interior del país.

Además, la temporada incluirá Dramawalkers, formato del Centro Dramático Nacional de España basado en ficciones sonoras para recorrer la ciudad, y cerrará con Las lágrimas, una videoinstalación del director argentino Matías Umpierrez que explora el proceso emocional y técnico de los actores para llorar en escena.

La Orquesta Filarmónica: de Holst a Mahler

La temporada de la Orquesta Filarmónica de Montevideo comenzará el 15 de abril con una obra monumental: la suite Los Planetas del compositor inglés Gustav Holst. Y el cierre, el 11 de noviembre, también apostará por una obra de gran formato: la Sinfonía Nº 9 de Gustav Mahler.

Entre ambos conciertos se escucharán obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Joseph Haydn, Antonín Dvořák y Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

También volverán ciclos populares de la orquesta como Harmonía Planetaria, Tropical Sinfónico —en el Auditorio Nacional Adela Reta— y Celebrar, que reunirá al director Martín García con Edu “Pitufo” Lombardo.

Fachada del teatro Solís. Foto: Leonardo Mainé.

Banda Sinfónica: cine, nostalgia y giras barriales

La Banda Sinfónica de Montevideo, dirigida por Martín Jorge, ya abrió su año con los conciertos Divertimento sinfónico y Arriesgadas y aventureras.

Uno de los platos fuertes será Estudio Ghibli II, dedicado a las bandas sonoras del famoso estudio japonés de animación, cuya primera edición, en 2025, agotó sus cuatro funciones y atrajo nuevo público al Solís.

La banda también repetirá ciclos como Concierto de la nostalgia, Gala Aniversario y Halloween Sinfónico, además de realizar giras por barrios de Montevideo con repertorio de Tchaikovsky, Beethoven y Rossini.

El regreso fuerte de la lírica

La temporada de ópera del Solís tendrá cuatro títulos, todos ausentes desde la reapertura del teatro en 2004.

El primero será Fidelio, la única ópera de Ludwig van Beethoven, programada para mayo, mes de la memoria. “Es una ópera profundamente política”, dijo Jorge sobre este clásico sobre una mujer que se disfraza de hombre para entrar a la prisión y saber el paradero de su esposo, desaparecido desde hace tiempo.

Luego llegará la versión operística de La casa de Bernarda Alba, con música de Miquel Ortega y la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el papel principal. También Él: de las tinieblas a la luz, ópera con música de Laura Vega, dirección musical de Rita Cosentino y basada en la única novela de Mercedes Pinto.

El año lírico cerrará con una propuesta más humorística: El dúo de La africana, una parodia de la ópera L'Africaine del compositor Giacomo Meyerbeer, uno de los 11 nombres escritos en el techo del Solís. La historia gira en torno a una compañía teatral que sueña con montar la obra, pero carece de cantantes, vestuario, escenografía y orquesta, por lo que apenas logra interpretar un dúo.

Además habrá ciclos de Música de cámara, música coral y de piano, conciertos de Nair Mirabrat, Eduardo Fernández y Numa Moraes, Julio Cobelli, Gustavo Casenave, Mónica Navarro, Washington Carrasco y Cristina Fernández, se presentará el musical A Chorus Line, exposiciones, y una artista residente, cuya mirada atravesará toda la programación del Solís: Andrea Arobba. También se presentarán los nuevos conciertos del Centro Cultural de Música,

Con esta programación, el Solís apuesta a celebrar sus 170 años con una temporada que cruza disciplinas, artistas y busca nuevos públicos. En total habrá 900 artistas en escena en más de 370 funciones. Y esa idea de Martín Jorge, que el teatro solo se justifica cuando está vivo, se pudo ver materializada este martes al mediodía.