Cosquín Rock Uruguay 2026: cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en la rambla de Punta Carretas

Este sábado 21 de marzo se realizará la quinta edición del Cosquín Rock Uruguay, en la rambla de Punta Carretas. La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará este jueves 19, a las 21 horas, a interrumpir la circulación en la rambla Presidente Wilson, desde Tabaré hasta Sarmiento, en sentido hacia el Centro. El viernes 20 de marzo, a las 6:00, se sumará el corte en la senda sur.

Los cortes y desvíos se mantendrán hasta las 20:00 horas del domingo 22 de marzo, donde se prevé la finalización de las tareas de desarme de escenarios y estructuras.

El día del evento (sábado 21), a partir de las 21:00, se dispondrán servicios especiales de transporte colectivo con salidas desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal especial ubicada en Parque Rodó, sobre la calle Cachón.

Desde la terminal de Punta Carretas partirán las líneas habituales:

17 (Casabó)

76 (Terminal del Cerro)

117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja)

192 (Manga)

328 (Mendoza e Instrucciones)

405 (Peñarol)

582 (Peñarol)

DM1 (Zonamérica)

Escenario Music Park Florianopolis. Edición 2026.

El personal inspectivo de la Intendencia de Montevideo estará presente durante toda la jornada del festival, con el fin de ordenar la circulación y fiscalizar el correcto estacionamiento de vehículos.

¿Qué dice la producción del Cosquín Rock sobre el pronóstico de Inumet?

Los productores del festival están anunciando en sus redes sociales que "es muy importante cuidar a nuestro público", refiriéndose a las lluvias previstas para el sábado. Explican que están monitoreando la situación meticulosamente, y que eventualmente el Cosquín Rock podría cambiar de fecha.